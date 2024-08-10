Ukrayna'nın İHA saldırılarına Rusya'dan hamle! 32 tanesi daha yok edildi

Son olarak ABD'den 125 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi alan Ukrayna, diğer ülkelerin desteği ile savaşa devam ederken, Rusya'dan yeni bir hamle geldi.

DÜN DE 75 İHA YOK EDİLMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanlığı, bu gece Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırı girişimindeki 32 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan ve saldırının engellendiği belirtilen açıklamada, "Kursk bölgesinde 26, Yaroslavl bölgesinde de 6 İHA, Rus hava savunma sistemlerince yok edildi" ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı dün de Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğunu ve 75 İHA'nın yok edildiğini bildirmişti.