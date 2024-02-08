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    • Rusya devlet başkanlığı seçimleri: İşte Putin'in 3 rakibi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Rusya devlet başkanlığı seçimleri: İşte Putin&#039;in 3 rakibi
    Rusya, Vladimir Putin, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, martta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde Putin dahil 4 adayın yarışacağını açıkladı.

    Rusya, 15-17 Mart'ta devlet başkanını seçecek. seçimde mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil 4 aday yarışacak. Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, toplantıda yaptığı açıklamada, seçim yarışına 4 adayın katılacağını açıkladı.

    Buna göre, devlet başkanı koltuğu için mevcut Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'da yer alan Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Başkanı Leonid Slutskiy, Komünist Parti (KPRF) tarafından aday gösterilen milletvekili Nikolay Haritonov, Yeni İnsanlar Partisi (Novıye Lyudi) Başkan Yardımcısı Vladislav Davankov yarışacak.

    Toplantıda, savaşa karşı çıkan Sivil İnisiyatif Partisi (Grajdanskaya İnitsiyativa) adayı Boris Nadejdin'in yanı sıra Rusya Komünistleri Partisi adayı Sergey Malenkoviç, siyasetçi Anatoliy Bataşev, Rus bloger Rada Russkih'in adaylığı, merkeze sundukları imzalarda hata tespit edilmesi gerekçesiyle reddedildi.

    NE OLMUŞTU?

    Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Aralık 2023'te devlet başkanlığı seçiminin 15-17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

    Rusya Devlet Başkanı Putin, seçimde aday olacağını duyurmuş ve buna dair Merkez Seçim Komisyonuna bildiri göndermişti.

    Seçim yarışına bağımsız aday olarak katılacak Putin, seçim kampanyasında Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yer alan "Birleşik Rusya" Partisi tarafından desteklenecek.

    Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    RusyaVladimir Putin
    Haberler > Dünya > Rusya devlet başkanlığı seçimleri: İşte Putin'in 3 rakibi
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