Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile İranlı mevkidaşı Abdullahiyan telefon görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'ın girişimiyle Lavrov ile Abdullahiyan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşme, genellikle Orta Doğu'daki durum üzerine odaklandı.

Rusya tarafı, görüşmede, İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran Konsolosluğuna yönelik hava saldırısını kuvvetle kınadığını bir kez daha ifade etti ve Viyana Sözleşmesi ile korunan diplomatik binalara yönelik her türlü saldırının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Telefon görüşmesinde, uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konularda taraflar arasında yüksek düzeyde koordinasyonun sürdürülmesinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Taraflar ayrıca, transit taşımacılığı, ulaştırma ve lojistik gibi alanlarda ticari-ekonomik ilişkilerin yanı sıra siyasi ve diplomatik işbirliğinin istikrarlı bir şekilde genişletilmesinden yana olduklarını da belirttiler.