Rusya, dünyanın en çok silah satan ikinci ülkesi unvanını hangi Avrupa ülkesine kaptırdı.

Son beş yılda (2019-2023), Avrupa ülkelerinin silah ithalatında gözle görülür bir artış yaşandı; bir önceki beş yılın (2014-2018) neredeyse iki katına çıktı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, küresel çapta ikincilik unvanını Fransa'ya kaptırmasına neden oldu. İthalatta İtalya ise güçlü bir çıkış yaptı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre, son beş yılda Avrupa'da silah ithalatı, önceki döneme kıyasla yaklaşık iki kat artarak büyük bir artış gösterdi. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan jeopolitik riskler, birçok Avrupa ülkesinin savunma yatırımlarını artırma kararı almasına yol açtı ve kıtanın silah ithalatı hızla arttı. Bu dönemde silah alımları %94 oranında arttı.

Bu artışın büyük bir kısmı, Rus işgaline karşı savaşan ve 2022-2023 yılları arasında Avrupa'nın toplam silah ithalatının %23'ünü oluşturan Ukrayna'ya yönelik yapılan silah transferlerinden kaynaklandı. Başka bir deyişle, Avrupa'daki en büyük ithalatçı, kıtanın toplam silah ithalatının %23'ünü gerçekleştiren Ukrayna oldu.

Rusya-Ukrayna savaşı, küresel silah pazarını önemli ölçüde etkilerken, Ukrayna için en büyük iki ihracatçı ABD (%69) ve Almanya (%30) oldu.

ABD LİDERLİĞİNİ KORUYOR

ABD, 2019-2023 döneminde silah ihracatını %17 artırarak liderliğini korudu. Aynı dönemde Rusya'dan yapılan silah teslimatları %53 düştü. ABD, bu dönemde toplam küresel silah ihracatının %42'sini gerçekleştirerek 107 ülkeye silah satışı gerçekleştirdi ve diğer tüm büyük ihracatçılardan daha fazla silah teslim etti.

FRANSA'NIN SİLAH PAZARINDAKİ YÜKSELİŞİ

Fransa'nın silah ihracatındaki yükseliş, dikkat çekici bir şekilde devam ediyor. Rusya, 2019 yılında 31 ülkeye önemli silahlar ihraç ederken, geçen yıl (2023) bu rakam 12 ülkeye geriledi. Bu durum, Rusya'nın dünyanın ikinci en büyük silah tedarikçisi unvanını Fransa'ya kaptırdığını gösteriyor.

Şu an itibarıyla ABD ve Fransa, küresel silah ihracatında başı çekiyor. Fransa'nın silah ihracatı son dönemde %47 artış gösterdi ve bu ülke, 1950'den bu yana ilk kez Rusya'nın hemen önünde ikinci en büyük silah ihracatçısı konumuna yükseldi.

Fransa'nın silah ihracatında Asya ve Okyanusya'daki ülkelerin payı %42 iken, Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracatın payı %34 oldu. Bu artışın büyük ölçüde Hindistan, Katar ve Mısır'a yapılan savaş uçakları teslimatından kaynaklandığı belirtiliyor.

Fransa, ilk kez dünyanın en büyük silah ihracatçıları listesinde Rusya'nın önüne geçerek ikinci sırada yer alırken, Rusya üçüncü sıraya düştü. Aynı dönemde Fransa'nın ihracatı artarken, Rusya'nın ihracatı %53 oranında azaldı.

Fransız silah ihracatının en büyük alıcısı Hindistan oldu ve tüm ihracatın yaklaşık %30'unu oluşturdu. Hindistan, 2019-2023 yılları arasında dünyanın en büyük silah ithalatçısı oldu; ancak ana tedarikçisi, tüm ithalatının %36'sını oluşturan Rusya olmaya devam etti.