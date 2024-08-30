Rusya-Ukrayna savaşı giderek kızışıyor! İki kritik merkez bombalandı: Ölü ve yaralılar var

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş giderek kızışıyor. Rusya bugün Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv'de yerleşim merkezini bombaladı. Saldırıda 1'i çocuk 4 kişinin hayatını kaybetti, en az 28 kişinin de yaralandı. Sumi kentinde gerçekleştirilen fabrika saldırısında ise 2 kişi öldü 13 kişi yaralandı.

Ukrayna ve Rusya arasında 2 yıl önce başlayan savaş, en sıcak günlerini yaşıyor. Ukrayna, savaşın başından bu yana ilk kez Kursk üzerinden Rus topraklarına girdi. Ukrayna Rus topraklarında ilerleyişini sürdürürken, Rusya ise işgali giderek büyütüyor. Rusya bugün Ukrayna'da yerleşim merkezini vurdu. Çok sayıda ölü ve yaralı var.

YERLEŞİM MERKEZİNİ VURDU

Rusya, Ukrayna'nın Harkiv bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1'i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 28 kişinin de yaralandı.

Yerleşim merkezindeki saldırı sonrası vurulan binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Binada mahsur kalan vatandaşlar ise arama kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

GECE SAATLERİNDE FABRİKAYI VURDU

Rus güçleri gece saatlerinde Ukrayna’nın kuzeyindeki Sumi kentinde bulunan bir fabrikayı hedef aldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Yetkililer saldırının ardından çıkan yangının hava kirliliğine yol açması nedeniyle bölge sakinlerine dışarı çıkmamaları ve pencereleri kapatmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan, Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca Rusya'ya ait 18 insansız hava aracından 12’sinin düşürüldüğü bildirildi. Ukrayna topraklarına ise 4 insansız hava aracının düştüğü aktarıldı. Rusya’nın saldırısı sırasında İskender-M füzesi de kullandığı aktarıldı.