Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya-Ukrayna savaşı giderek kızışıyor! İki kritik merkez bombalandı: Ölü ve yaralılar var

Rusya-Ukrayna savaşı giderek kızışıyor! İki kritik merkez bombalandı: Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Rusya-Ukrayna savaşı giderek kızışıyor! İki kritik merkez bombalandı: Ölü ve yaralılar var

Dünya Haberleri

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş giderek kızışıyor. Rusya bugün Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv'de yerleşim merkezini bombaladı. Saldırıda 1'i çocuk 4 kişinin hayatını kaybetti, en az 28 kişinin de yaralandı. Sumi kentinde gerçekleştirilen fabrika saldırısında ise 2 kişi öldü 13 kişi yaralandı.

Ukrayna ve Rusya arasında 2 yıl önce başlayan savaş, en sıcak günlerini yaşıyor. Ukrayna, savaşın başından bu yana ilk kez Kursk üzerinden Rus topraklarına girdi. Ukrayna Rus topraklarında ilerleyişini sürdürürken, Rusya ise işgali giderek büyütüyor. Rusya bugün Ukrayna'da yerleşim merkezini vurdu. Çok sayıda ölü ve yaralı var.

Rusya-Ukrayna savaşı giderek kızışıyor! İki kritik merkez bombalandı: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

YERLEŞİM MERKEZİNİ VURDU

Rusya, Ukrayna'nın Harkiv bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1'i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 28 kişinin de yaralandı.

Yerleşim merkezindeki saldırı sonrası vurulan binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Binada mahsur kalan vatandaşlar ise arama kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

Rusya-Ukrayna savaşı giderek kızışıyor! İki kritik merkez bombalandı: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

GECE SAATLERİNDE FABRİKAYI VURDU

Rus güçleri gece saatlerinde Ukrayna’nın kuzeyindeki Sumi kentinde bulunan bir fabrikayı hedef aldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Yetkililer saldırının ardından çıkan yangının hava kirliliğine yol açması nedeniyle bölge sakinlerine dışarı çıkmamaları ve pencereleri kapatmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan, Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca Rusya'ya ait 18 insansız hava aracından 12’sinin düşürüldüğü bildirildi. Ukrayna topraklarına ise 4 insansız hava aracının düştüğü aktarıldı. Rusya’nın saldırısı sırasında İskender-M füzesi de kullandığı aktarıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Rusya ilerleyişini sürdürüyor! 7 yerleşim birimi Ukrayna'dan ele geçirildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya ilerleyişini sürdürüyor! 7 yerleşim birimi Ukrayna'dan ele geçirildi - Dünya7 yerleşim birimi ele geçirildiMSB, Türk Yıldızları'nın telsiz konuşmalarını paylaştı - DünyaMSB, Türk Yıldızları'nın telsiz konuşmalarını paylaştıİşgal ordusunda Philadelphi çatlağı! Netanyahu ve Gallant birbirine girdi - Dünyaİşgal ordusunda Philadelphi çatlağı!Gazze’de çocuk hastalıkları artıyor! DSÖ ateşkes istedi - DünyaDSÖ ateşkes istediTayland'da tünelde 6 gün mahsur kalmışlardı... Cansız bedenlerine ulaşıldı - DünyaCansız bedenlerine ulaşıldıGazzeli TikTok fenomeni Muhammed Halimi İsrail saldırısında öldü - Dünyaİsrail Gazzeli TikTok fenomenini öldürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...