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Ukrayna, Rusya'da petrol rafinerisini vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ukrayna, Rusya&#039;da petrol rafinerisini vurdu

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın seçimin son günü dron saldırısı düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada bir petrol rafinerisinin hedef alındığı belirtilirken Ukrayna'nın 35 dronunun imha edildiği aktarıldı.

Rusya, 15 Mart'ta 3 gün süren seçimler için sandık başındaydı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın seçimin son günü dron saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada Krasnodar bölgesinde 17, Moskova bölgesinde 4, Yaroslavl bölgesinde 4, Belgorod, Kaluga, Oryol, Rostov ve Kursk bölgelerinde olmak üzere toplam 35 dronun imha edildiği kaydedildi.

'PETROL RAFİNERİSİ HEDEF ALINDI'

En büyük saldırının ülkenin Krasnodar kentinde gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, bir petrol rafinerisinin hedef alındığı aktarıldı. Krasnodar yetkilileri, Slavyansk-on-Kuban'daki petrol rafinerisine 17 dronla saldırı girişiminde bulunulduğunu ve dronların düşürüldüğünü aktardı. Bir dronun imha edildiği sırada yangına neden olduğu ifade edildi.

SEÇİM MERKEZİNE SALDIRI GİRİŞİMİ

Rusya'nın Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde kurduğu askeri-sivil idare sorumlularından Vladimir Rogov, Ukrayna’ya ait 2 dronun seçim merkezine saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi. Binanın ateş aldığını kaydeden Rogov, ölü ya da yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinde kentin farklı bölgelerinde tespit edilen 4 dronun düşürüldüğünü bildirdi. Savunma Bakanlığı açıklamasında ise, 4 dronun Moskova’nın kuzeyindeki Yaroslavl bölgesinde imha edildiği aktarıldı. Ayrıca, Ukrayna’nın kuzeyindeki Belgorod bölgesine yönelik saldırılar da gerçekleştirildiği kaydedildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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