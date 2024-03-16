Ukrayna'dan Rusya'nın petrol rafinerilerine İHA'lı saldırı

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Samara bölgesinde devlete ait petrol devi Rosneft'in bir petrol rafinerisine insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu yangın çıktı. Farklı bir rafineriye yönelik saldırı ise engellendi.

Rus lider Vladimir Putin'in Şubat 2022'de verdiği askeri harekat emri ile başlayan Ukrayna-Rusya savaşı sürüyor. İki lider de geri adım atmazken, taraflar binlerce kayıp verdi. Son dönemde ise Ukrayna, Rusya'nın petrol alt yapısını yoğun şekilde hedef alıyor.

RAFİNERİLERİ İHA'LARLA HEDEF ALDILAR

Rusya'nın Samara Bölge Valisi Dmitry Azarov,, Ukrayna ordusunun devlet ait petrol ve doğalgaz şirketiRosneft'in Syzran ile Novokubyshev rafinerilerini İHA'larla hedef aldığını duyurdu.

Azarov Volga nehri bölgesindeki Syzran rafinerisinde saldırı sonucu yangın çıktı. Novokubyshev rafinerisine yönelik saldırı ise engellendi.

Her iki fabrikadaki işçilerin de tahliye edildiğini belirten Azarov, can kaybının yaşanmadığını vurguladı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE VURMUŞTU

Ukrayna, geçtiğimiz günlerde ise Rusya'nın Rostov ve Ryazan kentlerindeki 2 petrol rafinerisini dronlarla hedef almış, saldırı sonrası rafinerilerde yangın çıkmıştı.

Ryazan kentindeki rafineri yangınında 3 işçi yaralanmış, Ryazan'daki saldırıda ise herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtilmişti.