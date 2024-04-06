Rusya'da pedofili suçluları için çocuk alanlarına erişim yasaklandı

Rusya'da pedofili suçundan hüküm giyenlerin okul ve oyun alanlarına girmesi yasaklandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, pedofili suçundan hüküm giyenlerin okullara ve oyun alanlarına girmesi yasaklayan yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çocukların cinsel dokunulmazlığına karşı suç işleyen hükümlülerin eğitim kurumlarının yanı sıra çocuklara ait oyun ve spor alanlarına girmesini yasaklayan yasayı imzaladı.

Yeni yasaya göre çocukların cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen bir suçtan dolayı kesinleşmiş veya kesinleşmemiş bir mahkumiyeti bulunan gözetim altındaki kişiler, çocukların bulunduğu eğitim, tıp, kültür, sanatoryum-tatil ve fiziksel kültür ve spor kuruluşlarına giremeyecekler. Bu kişiler ayrıca çocuk oyun alanlarını ve spor sahalarını da ziyaret edemeyecekler.