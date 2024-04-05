Rusya'da uçak dumanlar içinde kaldı! Yolcular zor anlar yaşadı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Phuket'ten Soçi'ye giden uçak, pistte dumanlar içinde kaldı. Henüz uçaktan inmeyen yolcular zor anlar yaşarken, o anlar kameralara da yansıdı.
Phuket-Soçi uçağı Azur Air ZF-4068, bir anda pistte duman çıkarmaya başladı.
DUMANLAR ÇIKMAYA BAŞLADI
Uçuşun yerel saatle 15.00'te yapılması planlanırken motorun içindeki yağ duman çıkarmaya başladı. Hemen olay yerine itfaiye ve teknik servis ekipleri sevk edildi.
YOLCULAR ZOR ANLAR YAŞADI
O sırada uçağa dolan yoğun duman ve sıcaklık yolcuları rahatsız etti. O anlar kameralara yansırken yolcular bir süre sonra havasız uçaktan indirildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi