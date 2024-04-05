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Haberler > Dünya > Rusya'da uçak dumanlar içinde kaldı! Yolcular zor anlar yaşadı

Rusya'da uçak dumanlar içinde kaldı! Yolcular zor anlar yaşadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Phuket'ten Soçi'ye giden uçak, pistte dumanlar içinde kaldı. Henüz uçaktan inmeyen yolcular zor anlar yaşarken, o anlar kameralara da yansıdı.

Phuket-Soçi uçağı Azur Air ZF-4068, bir anda pistte duman çıkarmaya başladı.

DUMANLAR ÇIKMAYA BAŞLADI

Uçuşun yerel saatle 15.00'te yapılması planlanırken motorun içindeki yağ duman çıkarmaya başladı. Hemen olay yerine itfaiye ve teknik servis ekipleri sevk edildi.

YOLCULAR ZOR ANLAR YAŞADI

O sırada uçağa dolan yoğun duman ve sıcaklık yolcuları rahatsız etti. O anlar kameralara yansırken yolcular bir süre sonra havasız uçaktan indirildi.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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