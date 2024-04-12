Rusya'dan barış için Türkiye vurgusu! İstanbul'daki anlaşma müzakereleri başlatabilir

Rusya Ukrayna savaşında son günlerde kritik gelişmeler yaşanırken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Peskov, Ukrayna ile İstanbul'da imzalanan anlaşmanın barış görüşmelerinin temelini oluşturabileceğini vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'da Mart 2022'de hazırlanan anlaşmanın Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin başlatılmasına temel teşkil edebileceğini ifade etti.

"DİYALOĞA HAZIRIZ" MESAJI

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin Peskov, bunun ancak diyalog aracılığıyla mümkün olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakerelere hazır olduğunu defalarca dile getirdiğini belirtti.

"MÜZAKERELERİN BAŞLATILMASINA TEMEL TEŞKİL EDEBİLİR"

Rus ve Ukrayna heyetleri arasında Mart 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde anlaşma hazırlandığını anımsatan Peskov, "O zamandan bu yana geçen iki yılda pek çok şey değişti. Anayasamıza iki yeni bölge dahil edildi (Zaporijya ve Herson). Bu, iki yıl önce yoktu. Bu nedenle vazgeçilemez bazı yeni gerçekler var. Aynı zamanda bu (İstanbul'daki anlaşma), müzakerelerin başlatılmasına temel teşkil edebilir." ifadelerini kullandı.

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"UKRAYNA HAZIR DEĞİL"

Peskov, diğer yandan Ukrayna'nın müzakerelere hazır olmadığını söyledi. İsviçre'nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran'da yapılacak, Ukrayna ile ilgili barış konferansını değerlendiren Peskov, "Çözüm bulma amacıyla Rusya'sız forum düzenleme girişimleri, pek rasyonel ve sonuç odaklı sayılamaz." ifadesini kullandı.