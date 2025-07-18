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Rusya'ya NATO darbesi! "Kötü niyetli" siber saldırılar kınandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rusya&#039;ya NATO darbesi! &quot;Kötü niyetli&quot; siber saldırılar kınandı
NATO, Rusya, Siber Saldırı, Ukrayna Savaşı, Diplomasi, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, NATO, Rusya'nın "müttefiklerin güvenliğine tehdit oluşturan kötü niyetli siber faaliyetlerini" şiddetle kınadı.

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, taraflar arasında barışı sağlamak adına yürütülen müzakereler devam ediyor.

Rusya'ya NATO darbesi!

NATO'DAN RUSYA'YA SİBER SALDIRI 

NATO'dan yapılan açıklamada, siber tehditlerin Rusya'nın müttefikleri "istikrarsızlaştırmaya yönelik kampanyasında" önemli araç haline geldiği belirtildi.

Açıklamada, NATO üyesi ülkelerin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyinin, Moskova'nın "müttefiklerin güvenliğine tehdit oluşturan kötü niyetli" siber faaliyetlerini şiddetle kınadığı kaydedildi.

Estonya, Fransa, İngiltere ve ABD'nin son zamanlarda NATO ülkelerini ve Ukrayna'yı hedef alan siber faaliyetlerden Rusya'nın askeri istihbarat servisi olan Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanlığını (GRU) sorumlu tuttuğu belirtilen açıklamada, müttefiklerin bu konuda dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Rusya'ya NATO darbesi!

Açıklamada, bu faaliyetlerin Moskova'nın siber alemde Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesini "hiçe saydığını" gösterdiği belirtilerek söz konusu faaliyetlerini durdurması için Moskova'ya çağrı yapıldı.

Ayrıca açıklamada, müttefiklerin siber tehditleri caydırmak için tüm kabiliyetlerini kullanmakta kararlı olduğu vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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