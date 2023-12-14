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    Sahnede kalp krizi geçiren Brezilyalı şarkıcı hayatını kaybetti

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Sahnede kalp krizi geçiren Brezilyalı şarkıcı hayatını kaybetti
    Brezilya, Şarkıcı, Haber, Kalp Krizi

    30 yaşındaki Brezilyalı sanatçı Pedro Henrique, dini bir etkinlikte sahne aldı. Sahnede şarkı söylediği esnada kalp krizi geçiren şarkıcı hayatını kaybetti.

    Brezilya’da 30 yaşındaki sanatçı Pedro Henrique, internette yayınlanan dini bir etkinlikte sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

    SAHNEDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

    Brezilyalı sanatçı Pedro Henrique, sahnede kalp krizi geçirdi. Brezilya'nın Feira de Santana kentinde internette yayınlanan dini bir etkinlikte sahne alan gospel türünde şarkılar söyleyen 30 yaşındaki Pedro Henrique, sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

    EVLİ VE 1 AYLIK KIZI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Henrique’nin şarkı söylediği sırada dengesini kaybederek sırt üstü yere düşerken, izleyiciler de hemen yardım için sahneye koştu. Henrique’nin yere düştüğü anlar kameraya yansıdı.

    Neşeli ve herkesin sevdiği biri olarak bilinen Henrique’nin evli ve 1 aylık bir kızı olduğu açıklandı.

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