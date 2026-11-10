Sahte Kanada pasaportuyla 15 ay boyunca ülkeye giriş çıkış yapan 22 yaşındaki Ganalı Jefferson Zormelo, vatandaşlık dolandırıcılığı suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Montreal, Toronto ve Halifax havalimanlarını kullanarak toplam 16 kez sınır geçişi yapan Zormelo'nun sahte kimliği, ABD Konsolosluğu'na sunduğu başka bir belgenin ardından ortaya çıktı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Kanada'da sahte kimlik ve pasaport kullanarak sınırları defalarca geçen bir kişinin yaptığı dolandırıcılık, mahkemede ortaya çıktı. Ganalı 22 yaşındaki Jefferson Zormelo, Kanada vatandaşlık sistemini yanıltarak sahte pasaportla 16 kez ülkeye giriş ve çıkış yaptığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası aldı.

Sahte pasaportla 16 kez ülkeye girip çıktı! Gerçek kimliği tek bir hatayla ortaya çıktı, cezası kesildi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

EĞİTİMİNE DEVAM ETMEDİĞİ BELİRLENDİ

Zormelo, 2021 yılında öğrenim izniyle Kanada'ya geldi. Ancak 2024 yılında yetkililer, eğitimine devam etmediğini belirledi. Bunun üzerine hakkında sınır dışı edilmesi için karar çıkarıldı.

2024’TE SAHTE PASAPORT ÇIKARDI

Bu kararın ardından Zormelo, sahte bir isimle vatandaşlık belgesi de dahil olmak üzere birçok sahte belge edindi. Aralık 2024'te Mitchell Leblanc adına Kanada pasaportu çıkarmayı başardı.

16 kez ülkeye girip çıktı! Sahte pasaport oyunu pahalıya patladı, cezası kesildi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

SAHTE BELGELERLE 16 KEZ GİRİŞ ÇIKIŞ YAPTI

Sahte pasaportunu kullanmaya başlayan Zormelo, sonraki 15 ay içinde Montreal, Toronto ve Halifax uluslararası havalimanlarından toplam 16 kez Kanada'ya giriş ve çıkış yaptı.

SAHTE PASAPORTU DA ELE GEÇİRİLDİ

Nisan 2026'da ABD Konsolosluğu yetkililerine Leblanc adına düzenlenmiş sahte bir daimi ikamet kartı sunması üzerine durum ortaya çıktı. Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı görevlileri tarafından Calgary'de gözaltına alınan Zormelo'nun otel odasında yapılan aramada sahte pasaportu da bulundu.

16 kez ülkeye girip çıktı! Sahte pasaport oyunu pahalıya patladı, cezası kesildi

Davada savcı Tyler Lord, Zormelo için 5 yıl hapis cezası talep etti. Savunma avukatı Devin Frank ise müvekkilinin Gana'da yoksulluk ve istismarın yaşandığı zor bir çocukluk geçirdiğini belirterek daha hafif bir ceza verilmesini istedi.

Calgary'de görülen davada kararını açıklayan Yargıç Karen Molle, Zormelo'nun eylemlerinin Kanada vatandaşlık sisteminin güvenilirliğine zarar verdiğini söyledi. Molle, "Bu suç kamu güvenliğini ve ulusal güvenliğimizi tehlikeye attı. Kanada pasaportlarının sahte kullanımı Kanada'nın uluslararası itibarını zedeliyor" ifadelerini kullandı.

Zormelo’nun, vatandaşlık dolandırıcılığı suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala