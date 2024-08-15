Salıncak eyaletlerde Harris, Trump'ı geride bıraktı

ABD'de seçimin geleceğini belirleyen 5 salıncak eyalette Harris, birinde ise Trump'ın ipi göğüslediği bir anket yayınlandı. Öte yandan 7 çekişmeli eyalette Harris'e destek yüzde 48'e çıktı.

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ABD'de gündem 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri. Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından Kamala Harris Demokratların adayı olarak adını yazdırdı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile kıyasıya yarışta anket verileri de tek tek gelmeye başladı.

The Cook Political Report şirketinin anketine göre, "salıncak eyaletler" olarak değerlendirilen Pensilvanya, Wisconsin, Michigan, Kuzey Carolina ve Arizona'da Kamala Harris, Nevada'da ise Donald Trump önde göründü. Georgia eyaletinde ise her iki aday yüzde 48'le eşit destek aldı.

KİM NEREDE ÖNDE?

Harris, ankette rakibi Trump'tan Wisconsin ve Michigan'da 3, Pensilvanya ve Kuzey Carolina'da 1, Arizona'da ise 2 puan önde çıktı. Trump ise Nevada eyaletinde Harris'in 3 puan önünde göründü.

Buna göre, 7 çekişmeli eyalette Harris'e destek ortalama yüzde 48 olarak anketlere yansıdı. Trump'ın ise yüzde 47 destek gördüğü belirtildi.

SALINCAK EYALETLER NEDEN ÖNEMLİ?

ABD'de yapılan başkanlık veya ara seçimlerin geleceğini, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve "salıncak eyalet" olarak nitelendirilen eyaletler belirliyor.

Partiler, kampanya çalışmalarını özellikle kritik öneme sahip "kararsız seçmen" olarak gördükleri bu eyaletlerde yoğunlaştırıyor.