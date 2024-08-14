Trump, bu defa şaşırttı! Bitcoin tekrar 60 bin doları geçti

Bitcoin’de son dakika! 14 Ağustos 2024 BTC fiyatı, kritik 60 bin dolar seviyesini aşarak 61 bin dolara yöneldi. Küresel borsalarda toparlanma ve dolar endeksinde gerileme ile birlikte, Bitcoin yeniden yukarı yöneldi. Bu arada kripto para dostu başkan adayı Donald Trump’ın, X CEO'su Elon Musk ile röportajında Bitcoin’den hiç söz etmemesi dikkat çekti. BTC’de 62 bin 700 dolar önemli bir direnç olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ / EKONOMİ SERVİSİ - Kripto para birimi Bitcoin’de hafta ortası işlemlerde dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Haftanın ilk yarısında 60 bin doların altında seyreden BTC, bugünkü işlemlerde 61 bin doların üzerini test ediyor. Böylece BTC, tekrar kritik 60 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

BTC 2024 YORUM VE BEKLENTİ

BTC’de 200 günlük ortalama 62 bin 400 dolar ve 50 günlük ortalama 61 bin 700 dolarda bulunuyor. Analistler, her iki ortalama seviyenin de BTC’de önemli direnç olduğunu belirtiyor. Geçen hafta 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı aşağı kesmesi de, satış baskısının artmasına sebep olmuştu.

İlgili Haberler Gözler ABD tüfe verisinde… Altında yeni rekor için kritik gün

GÖZLER ABD TÜFE RAKAMLARINDA…

BTC’de son iki haftanın en yüksek seviyesi olan 62 bin 700 dolar aşılmadan yükselişlerin de hız kazanmayacağı, 60 bin doların kritik destek olarak izleneceği belirtiliyor. Ancak bugün açılanacak ABD TÜFE rakamlarının tahminlerin altında gelmesi halinde, FED’den daha hızlı faiz indirimi beklentisinin öne çıkması ve BTC’de de yukarı hareketliliğin destek bulabileceği ifade ediliyor.

BTC’DE TRUMP BEKLENTİLERİ

Bu arada X CEO'su Elon Musk’ın, kripto para dostu başkan adayı Donald Trump ile röportajı da dün gerçekleşti. Ancak Trump röportajda, Bitcoin’den ve kripto paralardan bahsetmedi.

BTC’de çok sert dalgalanmalar yaşanmasına rağmen, fiyatların 6 ay önceki 60 bin dolar seviyesine yakın seyretmesi, yatırımcıları da hayal kırıklığına uğratıyor. Son olarak geçen hafta “kara pazartesi” çöküşüyle birlikte 49 bin 500 dolara kadar gerileme yaşanmış, ardından BTC tekrar 60 bin dolara yönelmişti.