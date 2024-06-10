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Seçime bağımsız girmişti! 24 yaşındaki YouTuber Fidias Panayotu milletvekili seçildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güney Kıbrıs'ta Avrupa Parlamentosu seçimlerine bağımsız aday olarak katılan 24 yaşındaki YouTuber Fidias Panayotu milletvekili seçildi.

 

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üye ülkesi 6-9 Haziran tarihlerinde Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gitti.

 Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine bağımsız aday olarak katılan 24 yaşındaki YouTuber Fidias Panayotu, milletvekili seçildi.

YOUTUBER MİLLETVEKİLİ OLDU

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) Rum basınına dayandırdığı haberine göre; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 24 yaşındaki YouTuber Fidias Panayotu, bağımsız olarak katıldığı seçimlerde iki partinin oy oranlarının önüne geçip yüzde 19,3 (71 bin oy) ile AP'ye milletvekili seçildi.

Gayriresmi sonuçlara göre, yüzde 24,8 oy alan muhafazakar merkez sağ Demokratik Seferberlik Partisinden (DİSİ) 2 milletvekili AP'ye girmeye hak kazandı.

Aşırı sol Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) yüzde 21,5 oyla, aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) partisi yüzde 11,2 oyla ve Demokrat Parti (DİKO) yüzde 9,7 oyla birer milletvekili çıkardı.

GKRY'den AP'ye 6 üye gönderilecek.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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