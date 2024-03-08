Şehir merkezinde toplu mezar bulundu! Avrupa'nın en büyüğü olabilir

Almanya'nın Nürnberg şehrinin merkezinde yaklaşık bin iskeletin bulunduğu toplu bir mezar keşfedildi. Toplu mezardakilerin 1630'lu yıllardaki veba salgınında öldüğü tahmin ediliyor.

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Nürnberg şehrinin merkezinde yaklaşık bin iskeletin bulunduğu büyük bir toplu mezar bulundu.

Arkeolojik kazılar yürüten In Terra Veritas firmasının sahibi Julian Decker, toplu mezarı gördüklerinde şaşkına döndüklerini belirterek, bunun ilk etapta 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma bir gömü alanı olabileceğini düşündüklerini söyledi. Ancak arkeologlar tarafından yapılan çalışmalar, toplu mezarların 1632-1633'teki veba salgınından kalma olduğunu ortaya çıkardı.

1634'TEN KALMA NOT BULUNDU

Bilim adamları, kazı esnasında 1634'ten kalma bir not da buldu. Notta yaklaşık 15 bin kişinin hayatını kaybettiği vebanın oluşturduğu yıkımın anlatıldığı aktarıldı.

Nürnberg'in tarihi mirasları koruma biriminden Melanie Langbein, her birinde en az 100 cansız bedenin yer aldığı 8 çukur keşfettiklerini söyledi. Şehrin 14'üncü yüzyıldan sonra yaklaşık 10 yılda bir salgınla boğuştuğuna dikkat çeken Langbein, şunları söyledi:

"Nürnberg'de daha önceden bulduğumuz veba mezarlıkları var fakat bu kişiler farklı bir yere gömülmüş. Bu da kısa bir zaman dilimi içinde gömülmesi gereken çok fazla kişi olduğuna ve Hıristiyanlığa uygun şekilde defin töreni düzenlenmesine vakit kalmadığına işaret ediyor."

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK TOPLU MEZARLIĞI OLABİLİR

Decker, tespit edilen iskelet sayısının 2 binlere kadar çıkabileceğini öngördüğünü belirtti. Yetkili, bu durumda söz konusu gömü bölgesinin Avrupa'daki en büyük toplu mezarlığa dönüşebileceğine dikkat çekti.

(Fotoğraf: In Terra Veritas)