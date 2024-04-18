Şehit edilen çocuğun cenazesine sarılan Filistinli kadının fotoğrafına Dünya Fotoğrafı ödülü

Cenazesine sarılan Filistinli kadının fotoğrafı Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü'nü kazandı.

1955 yılından beri düzenlenen Yılın Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü, foto muhabirliğinin en prestijli ödülüdür.

Filistinli Inas Abu Maamar'ın, Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki yeğeninin kefene sarılmış bedenine sarılışını gösteren fotoğraf, Yılın Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü'nü kazandı. Fotoğraf, Reuters haber ajansı muhabiri Muhammed Salem tarafından çekildi. 36 yaşındaki Maamar'ın, Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi morgunda, ölen yakınının cesedine sarılırken göz yaşları içinde olduğu anı yansıtan kare, insanlığın içini burkan acıları yansıtıyor.

60 BİN BAŞVURUNUN ARASINDAN SEÇİLDİ

2024'ün kazanan fotoğrafları, 130 ülkeden 3.851 fotoğrafçının 61.062 başvurusu arasından seçildi. Ödüllü fotoğraflar, 14 Temmuz'a kadar Hollanda'nın Amsterdam kentindeki eski Nieuwe Kerk kilisesinde sergilenecek.

Ödülleri düzenleyen Dünya Basın Fotoğrafları Vakfı, Salem'in fotoğrafı için "Çok güçlü ve üzücü bir anı yansıtıyor. Bu görüntünün Gazze Şeridi'nde yaşananları özetlediğini düşündüm." şeklinde ifadeler kullandığını bildirdi.

MESAJ İLETİYOR

Kazanan fotoğrafı seçen jürinin başkanı Fiona Shields, "Bu gerçekten derinden etkileyici bir görüntü. Bir bakışta insanın zihnine kazınıyor. Çatışmanın dehşeti ve anlamsızlığına dair hem doğrudan hem de mecazi bir mesaj iletiyor." dedi. Fotoğraf, İsrail-Hamas savaşının başlamasından 10 gün sonra, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Han Yunus'ta çekildi.