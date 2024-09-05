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Serbest bırakılan Greta Thunberg Kopenhag'daki başka İsrail protestosuna koştu

Düzenleyen: / Kaynak: AA
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / AA

Gözaltındaki Greta Thunberg, Danimarka polisinin serbest bırakmasının ardından Kopenhag'taki üniversite öğrencilerinin İsrail karşıtı protestosuna yeniden katıldı.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve işgalini protesto etmek meydanlardan ayrılmıyor.

Çarşamba sabahı katıldığı bir gösteride Danimarka polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Sosyal medya hesabından kelepçeli ve kefiyeli halini paylaşan Thunberg, kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.

Serbest bırakılmasının ardından Thunberg, çeşitli üniversitelerden yüzlerce öğrenciyle birlikte İsrail'e karşıtı gösterilere yeniden katıldı.

Protestocu öğrenciler, ülkedeki eğitim kurumlarının İsrail üniversiteleriyle iş birliklerini sonlandırana kadar sahada kalma niyetlerini açıkladılar.

Öğrenciler, İsrailli akademik kurumlarla olan tüm "araştırma iş birliği ve değişim anlaşmalarının" iptal edilmesini talep etti.

Serbest bırakılan Greta Thunberg Kopenhag'daki protestoya koştu - 1. Resim

Greta Thunberg İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasını protesto ederken tutuklanmıştı

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: AA
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