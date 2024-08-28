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Shanshan Tayfunu Japonya'da üst düzey alarma sebep oldu: 192 uçuş iptal

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Shanshan Tayfunu Japonya&#039;da üst düzey alarma sebep oldu: 192 uçuş iptal

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tayfunlar ülkesi Japonya'da yeni bir fırtına için üst düzey alarm verildi. Vurması beklenen Shanshan Tayfunu nedeniyle en az 192 uçuş iptal edildi, bazı hızlı tren seferlerinin askıya alınacağı açıklandı.

Japonya'nın Kagoshima ve Miyazaki eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde bu akşam itibariyle etkili olması beklenen Shanshan Tayfunu hayatı olumsuz etkiledi.

Havayolu firmalarından edinilen bilgilere göre, çoğu Kagoshima, Fukuoka ve Miyazaki eyaletlerinde gerçekleşmesi beklenen en az 192 uçuş tedbir amacıyla iptal edilirken, iptal edilen seferlerden yaklaşık 9 bin 300 yolcunun etkilendiği açıklandı.

İlerleyen saatlerde daha fazla uçuşun iptal edilebileceği konusunda uyaran yetkililer, yolcuları firmaların güncel uçuş bilgilerini takip etmeye çağırdı.

HIZLI TREN SEFERLERİ ASKIYA ALINACAK

Shanshan Tayfunu endişesi, demiryolu ve karayolu ulaşımında da aksamalara neden oldu.

Kyushu Hızlı Tren Hattı üzerinde yer alan Kumamoto İstasyonu ile Kagoshima-chuo İstasyonu arasındaki seferlerin bu akşam 20.00 itibariyle askıya alınacağı açıklanırken, diğer hızlı tren hatlarında da sefer iptalleri ve gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.

Kagoshima ve Miyazaki eyaletlerinde bulunan 130 postanede gişe operasyonları geçici olarak askıya alındı ve özel kargo firmaları teslimatlarda gecikmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

JMA FIRTINA, SEL VE TOPRAK KAYMASI RİSKİNE KARŞI UYARDI

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise, Shanshan Tayfunu'nun bugün öğle saatleri itibariyle Kagoshima eyaletinde bulunan Yakushima adası açıklarından kuzey-kuzeybatı yönüne doğru hareket ettiğini duyurdu.

Tayfunun Kyushu adasından karaya çıkabileceğini açıklayan yetkililer, şiddetli rüzgarlar, sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olma çağrısı yaptı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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