SİHA sabotajı aydınlanıyor! Iraklı Tuğgeneral Abdusselam Hamudi sorgulanıyor

Kerkük’te Türk SİHA’sının düşürülmesi ile Bağdat-Ankara arasında kriz çıkarmak isteyen güçler amacına ulaşamadı. Iraklı Tuğgeneral Abdusselam Hamudi gözaltına alınarak sorgulanmaya başlandı.

YILMAZ BİLGENİN HABERİ - Silahlı İnsansız Hava Aracı Aksungur’un düşürülmesi sonrası kurulan temas ve iki ülkenin istihbarat, savunma ile dışişleri düzeyinde gerçekleşen görüşmeler sonuç verdi. Olayın hemen ardından “SİHA’yı biz düşürdük” açıklamasında bulunan Tuğgeneral Abdusselam Hamudi gözaltına alındı ve sorgulandı. Ortak Operasyon Odası ilk andaki resmî açıklamasının zıddına; ‘sadece SİHA’nın düştüğünü gözlemledik’ ifadesini kullandı.

Emekli Iraklı General Abdusselam Casim, olayın arka planında Haşdi Şabi elebaşılarından Kays el-Khazali’nin olduğunu söyledi. İran’ın Kerkük’ün siyasi, askerî, ekonomik-enerji hesapları olduğunu ve günlük 6 milyon dolardan fazla petrol geliri olduğunu kaydeden General Casim “Türkiye’nin orada olmasından en fazla rahatsız olan güç İran. ‘SİHA’yı biz düşürdük’ diyen Tuğgeneral Hamudi de İran’a bağlı Şii Asaib Ehlül Hak kontenjanından orduya giren eski bir milis. Irak Harp Akademisinden gelen biri değil. SİHA operasyonu, Irak ve Türkiye ilişkilerinin gelişmesini sabote ederek bu diyalog zeminini vurmak isteyenlerin işiydi” dedi.

İlginizi Çekebilir Kemal Kılıçdaroğlu hakkında iddianame düzenlendi! PKK ve Selahattin Demirtaş detayı dikkat çekti

Casim şöyle konuştu:

"Kerkük’ü tek aktör olarak dizayn etmek isteyen İran geçtiğimiz ay gayrimeşru tertiple bir vali ve meclis başkanı atadı. Musul’da da benzer uygulama yaşandı. Tek amaç Türkiye’nin önünü kesmek. Bu iller için ciddi bütçeler ayrıldı. Kerkük’te korsan atamalar için 18 milyon dolar rüşvet dağıtıldı. İran’ın Bağdat üçüncü kâtibi komplonun başındaki isim. Para, Kanun Devlet İttifakı’ndan getirilip o gün KYB adayını desteklemesi için Hıristiyan, Kürt ve Arap üyelere dağıtıldı. KYB’nin başındaki isim Bafel Talabani, Hevice’den Arap Milletvekili Muhammed Temim ve Asurilerin Lideri Reyyan Kildan bu komploda aktif rol oynadı. Korsan atamadan hemen sonra bu isimler bir araya gelerek sözde başarılarını kutladı. İran bu saldırı ile hem Türkiye’ye gözdağı vermek, hem Irak ile Türkiye’nin arasını açmak hem de şüpheleri koalisyon üzerinde yoğunlaştırarak Türkiye - ABD arasında gerilim üretmek istedi. Olayın ardından da bu yönde birçok yalan iddia ve görsel, İran güdümlü medya ile gruplar tarafından dolaşıma sokuldu. KYB-Haşdi Şabi ve İran güdümlü aşiretler bölgenin şer üçgeni. Bu son olayda da aynı koalisyon aktif rol üstlendi. "