Normalleşmeye SİHA sabotajı! Kerkük üzerinde Aksungur'u düşürdüler

Türkiye-Irak arasında gelişen ilişkiler, Bağdat’taki karanlık odakları rahatsız etti. Kerkük’te Türk SİHA’sı düşürüldü.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ- 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklıların 1 Eylül’den itibaren Türkiye’ye vizesiz giriş yapabilmesini sağlayacak kararın Resmi Gazete’de yayınlandığı gün Irak’ta, Türk Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) düşürüldü.

SİHA’nın, geçtiğimiz günlerde ‘oldubitti’ ile Vali ve Meclis seçiminin gerçekleştiği Kerkük’te vurulmasında karanlık odakların rol oynadığı kaydediliyor. SİHA’nın düşürülmeden önce Süleymaniye yolunda PKK ve DEAŞ teröristlerinin bulunduğu Çimen bölgesi üzerinde keşif yaptığı ve bir noktayı hedef aldığı kaydedildi. Ortak Operasyon birimi tarafından vurulan SİHA’nın Türk hava aracı olduğunun Iraklı makamlar tarafından bilindiği, Kuzey Irak Hava Savunma Gücü Komutanlarından Abdusselam Hamudi’nin açıklaması ile resmiyet kazandı. Bölgeden konuştuğumuz kaynaklar olayı, “son dönem geliştirilen karşılık ilişki ağını baltalama; güvenlik, kalkınma yolu ile diğer müşterek projelere dönük sabotaj” olarak nitelendirdi.

TESADÜF OLAMAZ!

Türk Aksungur SİHA’sının Kerkük Havalimanı’ndan atılan Fransız menşeli üç füze ile vurulduğu öğrenildi. Gazetemize bilgi veren Iraklı kaynaklar “Irak’ta PKK terör tehdidine dönük tarihin en etkili siyasi ve askerî adımlarını atan Türkiye diğer yandan Bağdat yönetimi ile ticaret, sanayi, güvenlik alanlarında da büyük aşamalar kaydetti” hatırlatmasında bulundu. Bu durumun en fazla İran’ı rahatsız ettiğini ifade eden kaynaklar, Kerkük’ün sabotaj için özel olarak seçildiğini belirtti. Iraklı bir yetkili “Karşılıklı üst düzey ziyaretler, oluşturulan komisyonlar ve ticari, askerî, bürokratik alanda atılan adımlar İran’ı korkuttu. Türk-Irak iş birliğinin gelişmesini Tahran yönetimi kendi siyasi, ekonomik, güvenlik nitelikli çıkarlarına tehdit olarak görüyor. Kerkük’ün siyasi yapısını dizayn ve Türkiye’yi saf dışı bırakmak amaçlı yapılan Vali-Meclis ataması tamamen İran’ın hamlesiydi. Ardından Kerkük’ün bazı petrol kuyularına Haşdi Şabi militanları yerleştirildi.

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YETKİ KARMAŞASI

Diğer yandan Türkiye’nin Irak içerisinde yaptığı etkili nokta SİHA operasyonları da Türk SİHA’sının vurulmasında etkili unsurlar oldu. Irak Ortak Operasyon Merkezi ilk anda yaptığı açıklamalarla bu niyeti ortaya koydu. SİHA’nın uyarıldığını ve Kerkük Havalimanı’nın vurulma endişesiyle SİHA’yı düşürdüklerini duyurmaları ortada ciddi bir sıkıntı olduğunu açıklıyor. Bir yetki-bilgi karmaşasının yaşandığı çok net. Çünkü Türkiye ve Irak, ortak askerî komisyon kurdu. Zaten pilotu olmayan SİHA’nın uyarılma biçimi Türk askerî yetkilileriyle olmalı. İlk açıklamada SİHA’nın Türkiye’ye ait olduğunu zaten söylediler. Bu durumda komuta merkezi ile irtibat kurulmalıydı. SİHA’nın Fransız füzeleriyle düşürülmesiyle Kerkük üzerinden çok boyutlu mesaj verildi” dedi.