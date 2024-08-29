Savunma sanayiinde hidrojen atılımı! Yeni aşamaya geçilecek
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin savunma sanayiinde son dönemde elde ettiği başarılar, yerli ve millî hidrojen teknolojileriyle yeni bir aşamaya geçecek.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yoğunlaşılan projeler hidrojen teknolojileriyle devam edecek. Bu kapsamda sessiz, iz bırakmayan, düşük ısı yayan, daha yüksek itki gücü sağlayan, daha uzun süre görev yapabilen, küresel ölçekte rekabetçi ve yenilikçi olma özelliğiyle yerli ve millî hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Emniyet ve güvenlik güçlerinin sahada operasyon kabiliyetlerini artırması öngörülen projelerle hidrojenin depolanmasından yanma ve yakıt hücresi teknolojilerinin geliştirilmesine kadar çeşitli yetkinlikler kazanılması amaçlanıyor.
İHA’LARDAN UZAYA...
Söz konusu teknolojinin kara, hava, deniz araçlarında, uzay platformlarında, insansız ve akıllı sistemlerde, motor ve güç aktarma sistemlerinde ve stratejik sistemlerde kullanılması planlanıyor.
Yürütülecek projeler kapsamında elde edilecek bilgi birikimi ve altyapıyla geliştirilecek malzemeler ile platform/sistemlerin yerli teknolojinin gelişimine de hız kazandırması öngörülüyor.
PROJELERE ODAKLANILDI
Hidrojen teknolojilerinin savunma sanayiinde kullanımına yönelik Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 11. AR-GE Paneli gerçekleştirilmişti. Burada alınan karar doğrultusunda “Savunma Sanayii Uygulamaları İçin Hidrojen Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Savunma Sanayii AR-GE Geniş Alan (Hidrojen SAGA) Çağrısı”na çıkıldı. Çağrı kapsamında hidrojen projelerine yönelik başvurular 13 Eylül’e kadar yapılabilecek.
Projelerde yerli sanayi kuruluşlarının ve üniversitelerin iş birliği yapması bekleniyor.
Son yıllarda Millî Teknoloji Hamlesi ve Millî Uzay Programı gibi stratejik hedefler belirleyen ve bu doğrultuda adımlar atan Türkiye’nin hidrojen teknolojileriyle savunma sanayisinde de gücünü artırması hedefleniyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi