Türkiye’de Demir Kubbe hava savunma sistemi değil, yerli Çelik Kubbe sistemi var! 

İsrail üretimi olan Demir Kubbe’nin daha gelişmişi olan ve Türkiye'nin yerli teknolojilerle ürettiği "Çelik Kubbe" hava savunma sistemi farklı irtifalarda hava savunma sistemlerlerinin birlikte çalıştığı yepyeni bir sistem. Şimdi yerli ve milli imkan ve teknolojilerle üretilen Çelik Kubbe hava savunma sistemine hep birlikte bir göz atalım.

Demir Kubbe sadece bir kez delindi! İsrail’in hava savunma sistemine dair her şey

Demir Kubbe sadece bir kez delindi! İsrail’in hava savunma sistemine dair her şey

Türkiye’nin hava savunma sistemleri herhangi bir füze saldırısı veya tehdidine karşı dünya devletleri arasında 9. sıradadır. 2024 yılında en son açıklanan “Çelik Kubbe” hava savunma sistemiyle birlikte ilerleyen yıllarda sıralamayı değiştireceği öngörülüyor.

Mevcut durumda ülkemizin hava savunma sistemleri arasında S-400 uzun menzilli hava savunma ve füze savunma sisteminden 2 batarya, MIM-23 orta menzilli hava savunma sisteminden 16 batarya bulunuyor.

TÜRKİYE’DE HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VAR MI?

Türkiye son on yıldır hava savunma alanında büyük gelişmeler gösterdi. Ülkenin uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER’in seri üretime geçti.

Yine alçak ve orta irtifa hava savunma füze sistemlerinden biri olan HİSAR’da seri üretime geçti.

Proje seri üretime geçince Kara kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte Hava, Deniz Kuvvetleri komutanlığı da projeye dahil edildi.

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TÜRKİYE’DE DEMİR KUBBE VAR MI?

Türkiye'nin Demir Kubbe’si yok. Ancak son günlerde yerli ve milli teknolojiyle üretip geliştirdiği ve adına “Çelik Kubbe” dediği hava savunma sistemi bulunuyor. “Çelik Kubbe” hava savunma sistemi farklı irtifada hava savunma sistemlerinin bir arada çalıştığı “bütünleşik bir mimari” olarak tarif ediliyor.

TÜRKİYE'YE FÜZE GELİRSE NASIL ENGELLENİR? ÇELİK KUBBE DEVREDE!

Çelik kubbe hava savunma sistemi ile ilgili T.C İletişim Başkanlığı tarafından şu şekilde açıklandı: “Katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve millî olarak geliştirmekte olduğumuz sistemdir.”

Sistem ile ilgili Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, projenin; “ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE)” firmalarının ortak çalışması ile yürütüleceğini söyledi.

ÇELİK KUBBE HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEREDE?

Çelik ve Demir Kubbe isimlerinden de anlaşılacağı gibi birbirine benzer özellikler taşıyor ve İsrail’in Demir Kubbe’si başarılı bir şekilde kullanılıyor.

Ancak teknolojinin geldiği noktaya bakacak olursak, geleceği de görmek mümkün. Çelik Kubbe, Demir Kubbe sisteminden çok daha etkin bir şekilde kullanılacak. Türkiye’nin ürettiği sistem farklı birçok tehditlere karşılık verebilecek nitelikte. Çelik Kubbe kullanım alanı ve fonksiyonelliği açısından Demir Kubbe’nin savunma sistemi unsurları olan ABD menşeili Arrow ve Patriot füzelerinden çok daha farklı olduğu biliniyor. Türkiye'nin yeni geliştirdiği sistem, sadece füze ve roketler için değil daha çok uçaklardan atılacak füze ve bombalara karşı başarılı bir savunma yapabilecek.