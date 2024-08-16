Demir Kubbe sadece bir kez delindi! İsrail’in hava savunma sistemine dair her şey

Dünya, “Demir Kubbe” adını ilk kez İsrail’in, Hamas’ın attığı füzelerini daha havada seyir halindeyken yok etmesiyle duymuştu. Demir Kubbe hava savunma sisteminin menzili ve işleyici hakkında detaylar sıkça merak ediliyor.

Normal hava savunma sisteminden farklı bir şekilde çalışan “Demir Kubbe” hakkında merak edilen soruların cevaplarını vermeye çalışacağız. İşte, İsrail yapımı Demir Kubbe hava savunma sistemi hakkında sorulanların cevapları…

DEMİR KUBBE HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?

İsrailli savunma sanayi şirketi Rafael ile birlikte İsrail Hava ve Uzay Sanayileri’nin ortak geliştirdiği “Demir Kubbe” sistemi İsrail'i Hamas’ın attığı füzelerden yaklaşık on bir yıldır korumaya devam ediyor…

İsrail’in kuzeyindeki bir yerleşkede geliştirilmesine bugün de devam edilen sistemin finansmanına yaklaşık olarak 500 milyon dolar Amerika destek verdi. Söz konusu sistemin günümüzde büyük bir kısmı bu sebeple ABD’de üretilmeye devam ediyor.

İsrail, Demir Kubbe sistemini 2011 yılından bu yana kullanıyor. Sistem, dışardan gelen füze saldırılarına karşı üç hava savunma sisteminin ilk ayağını oluşturuyor. Buna göre sistem; dışarıdan atılan, havan topu, füze ve roket gibi kısa menzilli saldırılara karşı alanı koruma altına alıyor.

Rafael şirketi internet sitesinde sistemi: “Etkinliği muharebe ortamında kanıtlanmış dünyanın tek, çok amaçlı sistemi” olarak tanımlıyor.

İsrail'in başka hava savunma sistemleri de var; Bunlar, Davut’un Sapanı, atmosferin üst katmanlarına kadar menzili olan Ok 2 ve Ok 3 orta ve uzun menzilli sistem, uçak, insansız hava araçları ve uzun menzilli füzelerden gelebilecek tehditleri yok edebiliyor.

DEMİR KUBBE KİMİN, HANGİ ÜLKENİN?

Sistem oldukça gelişmiş sensörlere sahip. Gece ya da gündüz her türlü hava şartlarında çalışabilen sistemde tehditleri algılayan radar sistemi var. Bu radarlar, atılan roketin, füzenin, topun ne ölçüde bir tehdit oluşturduğunu tespit edebiliyor.

Demir Kubbe sistemi, üzerine gelen roketin hangi yerleşim yerine, tesise veya altyapıya yöneldiğini tespit edip ederek mobil ya da sabit noktalardan ateşlenerek roket havada imha ediliyor.

Sistemin kurucu şirketi, Demir Kubbe’nin %90’lık bir başarıya sahip olduğunu söylüyor. Böyle açıklama yapmalarına rağmen, Hamas'ın “ev yapımı” iki yüz üç yüz dolar değerindeki basit roketleri “en iyi hava savunma sistemi” denilen “Demir Kubbe”yi delerek büyük hasarlara ve can kaybına yol açabiliyor.

Sistem de kullanılan füzelerin 50 bin ila 100 bin dolara mal olduğu da biliniyor.

Peki nasıl oluyor da Hamas'ın bu kadar ucuz roketleri, son derece gelişmiş savunma sistemini delebiliyor?

Hava savunma sistemi uzmanlarının çoğu Hamas’ın attığı yüzlerce füze sistemi yorduğu için peşinden gelen diğer füzeleri görmediğini ve bu sayede büyük zararlar verdiği söyleniyor. Özellikle Hamas’ın attığı bazı füze ve roketler, Kudüs ve Tel Aviv'in dışındaki mahallelere kadar ulaşabiliyor.

DEMİR KUBBE İSRAİL’İN Mİ?

Sistem, İsrail’i Gazze’de bulunan Hamas ve İslami Cihad tarafından atılan roket ve füzeleri engellemek için kullanılıyor. Bu sistem bu sebeple İsrail için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. İsrail’in güney bölgesinde yaşamın normal devam edebilmesi ve güvenliğin sağlanması için oldukça kritik bir öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Bu sebeple İsrail gelen tehditleri azalttığı için gerilimin tırmandığı dönemlerde herhangi bir kara harekâtına gerek kalmadığını düşünüyor. Bu sebeple bazı uzmanlar İsrail'in, sisteme çok güvendiği için başka güvenlik önlemlerine kaynak ayırmamasını eleştiriyor. Yine uzmanlar erken uyarı sisteminin çok da iyi olmadığını ve gelen füze saldırılarına karşı sığınak olmaması da eleştirilerin durumlar arasında yer alıyor.

Demir Kubbe ve Çelik Kubbe sistemi ile ilgili merak edilen sorulan sorulara kısa cevaplar verelim.

DEMİR KUBBE NASIL DELİNDİ?

Demir kubbenin kaç tane füzeyi etkisiz hale getirebileceği füzenin atış süresi ile alakalı olduğu biliniyor.. Yapılan araştırmalara göre, 1 saat içinde 117 tane atıldığı zaman yani dakikada ortalama 2 tane atıldığı zaman yakalayıp imha edemiyor. Çünkü sistem radarları tespit ettikten sonra gelen roketin boş bir arsaya mı yoksa yerleşim yerine mi düşüp düşmeyeceğinin hesaplaması yapıldıktan sonra ateşleme gerçekleşiyor. Bu yüzden Demir Kubbe etkisiz kaldığında delinmiş oluyor.

DEMİR KUBBE HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Demir Kubbe hava savunma sistemini 2011 yılından beri İsrail faal olarak, ABD ise sistemin ortağı olduğu ve bazı parçalarını kendisi ürettiği için kullanıyor.

DEMİR KUBBE’NİN FÜZELERİ NE KADAR?

Demir Kubbe sisteminden atılan her füzenin elli bin dolar ve yüz bin dolar değerinde olduğu biliniyor.

MENZİLİ NE KADAR, KAÇ METRE?

Her türlü hava şartlarında gece veya gündüz fark etmeksizin; seyyar veya sabit bir şekilde kullanılabilen Demir Kubbe hareketli bir sisteme sahiptir ve menzili 70 kilometredir.

DEMİR KUBBE HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ KİM YAPTI?

Demir Kubbe’yi füze mühendisi Uzi Rubin isminde, Strateji ve Güvenlik Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı bir mühendis tasarlamıştır. Uzi Rubin, günümüzde Füze Savunma Örgütü'nün kurucusu olarak biliniyor.