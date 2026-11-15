Sınırda alarm: Romanya F-16'ları havalandı
Romanya, Ukrayna sınırında hava hedefi tespiti üzerine iki F-16 savaş uçağını havalandırdı. Romanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Valkove yerleşim biriminin yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusunda bir hava hedefinin tespit edilmesi üzerine iki F-16 savaş uçağının havalandırıldığını duyurdu.
Romanya Savunma Bakanlığı, dün öğleden sonra Ukrayna hava sahasında tespit edilen hedefin ardından, hava kuvvetlerine bağlı iki F-16 uçağının Fetesti'deki 86'ncı Hava Üssü'nden kalkış yaptığını açıkladı.
Açıklamada, Ulusal Askeri Komuta Merkezi'nin, Tulcea ilinin kuzey ve doğu kesimlerinde yaşayan vatandaşların uyarılmasına yönelik tedbirlerin devreye alınması için Acil Durumlar Genel Müfettişliği'ni bilgilendirdiği kaydedildi.
BAŞBAKAN NİCULESCU: KABUL EDİLEMEZ
Öte yandan Romanya Başbakanı Luca Niculescu, ülkesinin Karadeniz kıyıları açıklarında üç ticari gemiyi hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırılarını kınayarak, son olayların ardından bölgesel güvenliği güçlendirmek için NATO müttefikleriyle birlikte çalışacaklarını belirtti.
X hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Niculescu "Bu olaylar kabul edilemez ve uluslararası hukukun ihlalini teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.
Rumen Başbakan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın Karadeniz'deki güvenlik durumunu daha da kötüleştirdiğine dikkati çekti.
Ticari gemilerin, dün akşam ve gece saatlerinde Tuna Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü noktada bulunan Romanya'nın liman kenti Sulina açıklarında hedef alındığı bildirildi.