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Sıra dışı bir dönem başkanı! Orban, AB'nin kimyasını bozdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sıra dışı bir dönem başkanı! Orban, AB&#039;nin kimyasını bozdu

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın sürpriz Moskova ziyareti AB’yi ayağa kaldırdı. Acil toplanan üye ülke elçileri, Orban’ı kınadı. Bazı diplomatların da Macaristan’ın dönem başkanlığı boyunca toplantıları boykot edeceği belirtildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın 1 Temmuz’da devraldığı AB Dönem Başkanlığı sonrası yaptığı ziyaretlere tepkiler artıyor.

AB üyesi ülkelerin Brüksel’deki büyükelçileri, birliğin dönem başkanlığının geleceğini görüşmek için toplandı. Orban’ın, AB dönem başkanlığının geri alınması tartışmalarını beraberinde getiren ziyaretten sonra bir araya gelen büyükelçiler somut bir karar alamazken; Macar lideri kınadıklarını duyurdu.

"BARIŞ MİSYONU 5.0"

Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Viktor Orban, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda görüşmeyi “barış misyonu 5.0” olarak nitelendirdi.

Orban, AB dönem başkanı olduktan sonra 2 Temmuz’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 5 Temmuz’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve 8 Temmuz’da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Orban “barış misyonu” kapsamında dördüncü görüşmeyi yaptığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a övgüler yağdırmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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