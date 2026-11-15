Güney Kore'de ulusal vergi muhasebeciliği sınavında iki aşamada da birinci olan adayın yapay zekâ kullanarak kopya çektiği ortaya çıktı. Soruları gizli kamerayla fotoğraflayıp yapay zekâya gönderen aday, cevapları telefonundan kontrol ettiğini itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Güney Kore'de düzenlenen ulusal vergi muhasebeciliği sınavında yaşanan kopya skandalı gündem oldu. Nisan ve temmuz aylarında yapılan iki aşamalı sınavda da en yüksek puanı alan adayın, başarılı olmak için yapay zekâdan yardım aldığı belirlendi. Başlangıçta hakkındaki suçlamaları reddeden aday, avukatı aracılığıyla kopya çektiğini kabul etti.

AKILLI GÖZLÜK TAKTIĞINI DÜŞÜNDÜLER

İlk aşamada 160 sorudan yalnızca birini yanlış cevaplayan aday, 400 üzerinden 397,5 puan aldı. Adayın bu başarısı, akıllı gözlük kullanarak kopya çektiği şüphelerini beraberinde getirdi.

Skandalın böylesi! Sınav birincisinden yapay zekâ itirafı: Soruları böyle çözdürmüş

Seul Büyükşehir Polis Teşkilatı, adayın avukatı aracılığıyla pazar sabahı yazılı itirafta bulunduğunu açıkladı. Avukatının YouTube kanalında yayınlanan videoda konuşan aday, yaptıklarından dolayı 'derinden pişmanlık duyduğunu' söyledi.

AFP'nin aktardığına göre, sınav sorularını küçük bir kamerayla fotoğrafladığını anlatan aday, bu görüntüleri yapay zekâya gönderdiğini ve gelen cevapları akıllı telefonundan kontrol ettiğini belirtti.

Skandalın böylesi! Sınav birincisinden yapay zeka itirafı: Soruları böyle çözdürmüş "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

"PARA KAZANMAK İSTİYORDUM"

Aday, kopya çekme nedenini ise yaşadığı maddi sıkıntılarla açıkladı. İşinden ayrılarak kendi işini kurduğunu ancak ekonomik açıdan zorlandığını söyleyen aday, "Para kazanmak istiyordum. İyi bir işten ayrılıp ailemi hayal kırıklığına uğratmaktan nefret ediyordum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan avukatı, benzer yöntemlerin başka kişiler tarafından da kullanılabileceği endişesiyle kopya düzeneğine ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmayacaklarını belirtti.

Sınavı düzenleyen Kore İnsan Kaynakları Geliştirme Servisi (HRDK), olay nedeniyle özür diledi. Kurumun başkanı Lee Byung-hoon, aday hakkında sınavın işleyişini engelleme suçlamasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Skandal, 19 Kasım'da yapılacak ve ülkenin en önemli sınavlarından biri olarak görülen üniversiteye giriş sınavı öncesinde de endişeye yol açtı. Cumhurbaşkanlığı Ofisi, konunun ciddiyetle ele alındığını belirterek ulusal yeterlilik sınavlarında yapay zekâ kullanılarak gerçekleştirilen tüm şüpheli kopya vakalarının kapsamlı şekilde araştırılması talimatını verdi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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