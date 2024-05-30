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Slovenya'dan 'Filistin Devlet'i hamlesi! Tanıma kararı aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Slovenya&#039;dan &#039;Filistin Devlet&#039;i hamlesi! Tanıma kararı aldı
Slovenya, Filistin, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika haberleri... İspanya, Norveç ve İrlanda'nın ardından Slovenya'dan da Filistin'in devlet olmasına ilişkin kararını Parlamanto'ya sundu.

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin Devleti'ni resmi olarak tanımasının ardından bir AB ülkesi daha soykırıma karşı çıkarak Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını duyurdu. Parlamento'ya sunulan kararın oylaması Salı günü yapılacak.

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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