Slovenya'dan 'Filistin Devlet'i hamlesi! Tanıma kararı aldı

Son dakika haberleri... İspanya, Norveç ve İrlanda'nın ardından Slovenya'dan da Filistin'in devlet olmasına ilişkin kararını Parlamanto'ya sundu.

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin Devleti'ni resmi olarak tanımasının ardından bir AB ülkesi daha soykırıma karşı çıkarak Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını duyurdu. Parlamento'ya sunulan kararın oylaması Salı günü yapılacak.

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