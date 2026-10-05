Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye'nin ülkesindeki rolünü anlatırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce gerçekleştirdiği tarihi Somali ziyaretini hatırlattı. Türkiye'nin Somali'nin dünyadan izole edildiği dönemde ülkenin yanında olduğunu söyleyen Mahmud, Ankara'nın hastanelerden okullara, limandan enerji sektörüne uzanan yatırımlarını anlattı.

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Türkiye'nin Afrika açılımı kapsamında hız kazanan yatırımları ve kıta ülkeleriyle geliştirdiği stratejik ilişkiler, bölge liderlerinden övgü almaya devam ediyor.

Al Jazeera'ya konuşan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkesinin en zor döneminde yanında duran Türkiye'nin Somali için taşıdığı özel yere işaret etti.

Somali lideri Erdoğan'ın o ziyaretini anlattı: Bir çocuğun cevabı her şeyi değiştirdi

"TÜRKİYE'Yİ FARKLI KILAN ŞEY..."

Mahmud, Türkiye-Somali ilişkilerinin diğer ülkelerle kurulan ilişkilerden neden farklı olduğunu şöyle açıkladı:

"Türkiye'nin Somali ile olan ilişkisini farklı kılan şey, Somali'nin tamamen izole edildiği dönemde yaşananlardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki Somali ziyaretini hatırlatan Mahmud şöyle devam etti:

"O kritik anda, o dönemde Türkiye'nin başbakanı olan Erdoğan, Somali'ye geldi. Yalnız gelmedi; ailesi, hükümeti, bakanlarının çoğu ve Türk parlamentosunun önemli bir bölümüyle birlikte geldi."

Somali lideri Erdoğanın o ziyaretini anlattı: Bir çocuğun cevabı her şeyi değiştirdi

"SOKAKTAKİ ÇOCUKLARLA KONUŞTU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret sırasında yalnızca resmi temaslarda bulunmadığını anlatan Mahmud, "Sadece havaalanına gelip gitmedi. Yerinden edilmiş kişilerin kampına ve yardım dağıtım merkezlerine gitti. Karısı ve kızları da onunla birlikteydi. Arabasından indi ve sokaktaki çocuklarla konuştu." dedi.

Somali lideri Erdoğanın o ziyaretini anlattı: Bir çocuğun cevabı her şeyi değiştirdi

Mahmud, Erdoğan ile Somalili bir çocuk arasında geçen konuşmayı da anlattı:

"Bir çocuğa sordu: 'Neden okulda değilsin?' Çocuk, 'Okulumuz yok' dedi. Sonra sordu: 'Annen nerede?' Çocuk, 'Annem yatakta hasta' dedi. 'Neden onu hastaneye götürmüyorsun?' diye sordu. Çocuk, 'Hastanemiz yok' dedi."

Somali lideri Erdoğanın o ziyaretini anlattı: Bir çocuğun cevabı her şeyi değiştirdi

"O ANDAN İTİBAREN HASTANELER VE OKULLAR İNŞA ETTİLER"

Mahmud, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından Türkiye'nin Somali'deki faaliyetlerinin hız kazandığını söyledi:

"O andan itibaren hastaneler ve okullar inşa etmeye başladılar. Somali'yi yeniden dünyanın dikkatine taşıdılar."

Türkiye'nin diğer ülkelerin yatırım yapmaktan kaçındığı bir dönemde Somali'ye girdiğini ifade eden Mahmud şöyle konuştu:

"Kimse Somali'ye yatırım yapmak istemiyordu, çünkü çok riskli görülüyordu. Ancak Türkiye geldi ve Mogadişu havaalanına, Mogadişu limanına ve şimdi de tarihimizde ilk kez petrol ve doğalgaza yatırım yaptı."

Somali lideri Erdoğanın o ziyaretini anlattı: Bir çocuğun cevabı her şeyi değiştirdi

"İSRAİL İLE TÜRKİYE ARASINDA KARŞILAŞTIRMA YAPILAMAZ"

Somali Cumhurbaşkanı, İsrail'in Somaliland'ı tanımasının ardından Türkiye ile İsrail'in Somali'deki konumlarını da karşılaştırdı:

"Somali halkı için Türkiye ile İsrail arasında hiçbir şekilde bir karşılaştırma yapılamaz. Belki gelecekte İsrail ile bir ilişkimiz olabilir, ancak bu hiçbir zaman Türkiye'nin alternatifi olmayacak ve Türkiye ile karşılaştırılamaz."

"TÜRKİYE EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİMİZDEN BİRİ"

Somali'nin toprak bütünlüğüne destek veren ülkeleri de sıralayan Mahmud, Türkiye'ye ayrı bir parantez açtı:

"Mısır Somali'ye destek veriyor, Suudi Arabistan Somali'ye destek veriyor, Pakistan Somali'ye destek veriyor ve Türkiye Somali'ye destek veriyor. Türkiye en büyük destekçilerden biri."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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