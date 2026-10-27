Son dakika... Suriye, Nasib Sınır Kapısı'nı kapattı

Suriye, Dera’daki saldırıların ardından güvenlik gerekçesiyle Ürdün sınırındaki Nasib Sınır Kapısı'nı kapattı. Kararla birlikte yolcu geçişleri ve ticari hareketlilik iki yönde de durduruldu.

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Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dera vilayetindeki mevcut durum ve sahadaki gelişmeler nedeniyle sınır kapısının geçici olarak kapatılması kararı alındığı belirtildi.

Karar kapsamında Nasib Sınır Kapısı'nda her iki yöndeki yolcu geçişleri ve ticari hareketliliğin tamamen durdurulduğu ifade edildi. Açıklamada, kararın yolcuların ve sınır kapısında çalışan personelin güvenliğini sağlamak amacıyla alındığına dikkat çekildi.

Genel Müdürlüğün sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulanan açıklamada, herkesin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı kaydedildi.

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SURİYE'DEN KOORDİNASYON TEPKİSİ

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanlığının saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Önceden koordinasyon sağlanmaksızın Suriye toprakları içerisinde operasyon gerçekleştirilmesine yönelik tam çekincemizi ilettik." ifadesine yer verdi.

DERA'DAKİ SALDIRIDA 5 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyindeki hava saldırılarının, Ürdün'de 9 kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısıyla bağlantılı hedeflere karşı düzenlendiğini açıklamıştı.

Suriye hükümeti ise saldırıların önceden koordinasyon sağlanmadan gerçekleştirildiğini belirterek soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Suriye Sağlık Bakanlığı, Dera'daki saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 5 sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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