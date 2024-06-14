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Haberler > Dünya > Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Meloni'den Macron'a 'buz' bakış

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Meloni'den Macron'a 'buz' bakış

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

G-7 Liderler Zirvesi'ne İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki soğuk rüzgarlar damga vurdu. Meloni'nin daha zirvenin başında Macron'la zoraki tokalaşmasının görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İkilinin arasındaki krizin kürtaj meselesinden çıktığı bildirildi. 

İtalya'nın ev sahipliğindeki G-7 Liderler Zirvesi'nde damga vuran görüntü sosyal medyada da geniş yer bulan Meloni-Macron tokalaşması oldu.

İtalyan lider Meloni'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bakışları ''nefret'' duygusunun dışa vurumu olarak algılandı.

'KÜRTAJ' KAVGASI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, zirvenin sonuç taslağına ilişkin İtalyan ve Fransız liderler arasında kürtaj konusundaki anlaşmazlık organizasyona damgasını vurdu.

Macron, ilk gün oturumlarının ardından Fransız basınına yaptığı açıklamada, sonuç bildirisi taslağında ev sahibi İtalya'nın isteğiyle "kürtaj" kelimesinin yer almamasını eleştirerek bundan üzüntü duyduğunu belirtti.

MACRON'A 'SEÇİMLER' ÜZERİNDEN TEPKİ GÖSTERDİ

Haberlere göre, Meloni'nin, Macron'u açıklamalarından ötürü "seçim çalışması yapmakla" suçlayarak üzerinde uzlaşılan konularda tartışmaya neden olmanın anlamının bulunmadığını ifade etti.

Meloni, "Böyle zor zamanlarda G7 gibi değerli bir platformu seçim kampanyası yapmak için kullanmak son derece yanlış." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, İtalyan basını, resmi kaynaklara dayandırdığı haberlerinde ülkenin kürtaj konusunda geçen yıl Japonya'nın Hiroşima kentindeki zirvede kabul edilen bildiride kürtaja yapılan atıfın arkasında durduğunu yazdı.

GERİLİM YEMEKTE DÜŞTÜ

İki liderin, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın G7 liderleri onuruna verdiği yemek sırasında gerilimi düşürdükleri basına yansıdı.

G7 Liderler Zirvesi'nin ilk günü olan dün de haberlerde G7 ülkeleri arasında Ukrayna ya da İsrail saldırısı altındaki Gazze’ye yönelik konularda bildiride yer alacak ifadelerden ziyade kürtaj mevzusuyla ilgili anlaşmazlığın bulunduğu kaydedilmişti.

G7 Liderler Zirvesi'nde kürtaja erişim hakkının garanti altına alınmasıyla ilgili atıf konusunda özellikle Fransa ve Kanada'nın bastırdığı, İtalya'nın ise bu mevzuyu görüşmekten yana olduğu basına yansımıştı.

Bu atfın özellikle Fransa ve Kanada tarafından istendiği ancak dönem başkanı İtalya'dan kaynakların bu konudaki müzakerelerin sürdüğüne dikkati çektikleri kaydedildi.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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