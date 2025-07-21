Sosyal medya bunu konuşuyor! Filistin bayraklı protesto gündeme bomba gibi düştü! ''Muazzam görüntüler...''

İngiltere’de Kraliyet Opera Salonu’ndaki gösteri sonunda sanatçılardan birinin Filistin bayrağı açması sonrasında sahnede kısa süreli arbede yaşandı. Sanatçının eylemine, salondaki seyirciler alkışlarıyla destek verdi.

Dünyanın konuştuğu görüntüler Londra'dan geldi. Kraliyet Opera Salonu’nda 11 gece oynayan Il Trovatore operasının final gecesinde sanatçılardan biri, gösteri sonunda Filistin bayrağı açtı. Bu eyleme, salondaki seyirciler alkışlarıyla destek verirken, sahne arkasından sanatçıya müdahale sonrasında kısa süreli bir arbede yaşandı.

ARBEDE YAŞANDI

Dün gece yaşanan olay sonrasında sosyal medyada yayılan görüntülerde, sahne arkasındaki birinin bayrağı sanatçının elinden almaya çalıştığı görüldü. Oyuncu, kısa bir itişmeden sonra bayrağı geri aldı.

KRALİYET BALE VE OPERASI: BU İZİNSİZ BİR EYLEMDİ

Guiseppe Verdi’nin dört perdelik operası Il Trovatore’nin final gecesi yaşanan olay sonrasında İngiliz Kraliyet Bale ve Operası, bu eylemin "izinsiz" olarak gerçekleştirildiği açıklamasında bulundu. Kurumun sözcüsü aracılığıyla yapılan açıklamada, "Bayrağın açılması sanatçının inisiyatifiyle yapılan izinsiz bir eylemdi. Bu eylem, Kraliyet Balesi ve Operası tarafından onaylanmamıştır ve tamamen uygunsuzdur" denildi.

'MUAZZAM GÖRÜNTÜLER' NOTUYLA PAYLAŞILDI

Gösteriyi takip eden seyircilerden biri ise sosyal medyadaki paylaşımında, "Kraliyet Opera Salonu’nda muazzam görüntüler. Il Trovatore’nin kapanış selamı sırasında arka plandaki sanatçılardan biri sahneye Filistin bayrağı ile geldi. Bayrağı dalgalandırdı fakat orada öylece durdu ve ne eğildi ne de bağırdı. Sahne arkasından biri devamlı bir şekilde bayrağı elinden almaya çalıştı. İnanılmaz" ifadelerini kullandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, ismini vermek istemeyen bir izleyici ise sahne arkasındaki bir adamın sanatçıdan bayrağı alma teşebbüsünü iki defa gerçekleştirdiğini fakat izleyicilerin telefonlarını çıkardıktan sonra ancak ikinci teşebbüsü kaydedebildiklerini söyledi. Bazı izleyiciler eylemi "cesur" olarak nitelendirirken, bazı izleyiciler ise eylemin final gecesine gölge düşürdüğünü savundu.