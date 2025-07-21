Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Sosyal medya bunu konuşuyor! Filistin bayraklı protesto gündeme bomba gibi düştü! ''Muazzam görüntüler...''

Sosyal medya bunu konuşuyor! Filistin bayraklı protesto gündeme bomba gibi düştü! ''Muazzam görüntüler...''

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sosyal medya bunu konuşuyor! Filistin bayraklı protesto gündeme bomba gibi düştü! &#039;&#039;Muazzam görüntüler...&#039;&#039;
Filistin Bayrağı, Protesto, Arbede, Sosyal Medya, Sanatçı, Sahne, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İngiltere’de Kraliyet Opera Salonu’ndaki gösteri sonunda sanatçılardan birinin Filistin bayrağı açması sonrasında sahnede kısa süreli arbede yaşandı. Sanatçının eylemine, salondaki seyirciler alkışlarıyla destek verdi. 

Dünyanın konuştuğu görüntüler Londra'dan geldi. Kraliyet Opera Salonu’nda 11 gece oynayan Il Trovatore operasının final gecesinde sanatçılardan biri, gösteri sonunda Filistin bayrağı açtı. Bu eyleme, salondaki seyirciler alkışlarıyla destek verirken, sahne arkasından sanatçıya müdahale sonrasında kısa süreli bir arbede yaşandı.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Filistin bayraklı protesto gündeme bomba gibi düştü! ''Muazzam görüntüler...'' - 1. Resim

ARBEDE YAŞANDI

Dün gece yaşanan olay sonrasında sosyal medyada yayılan görüntülerde, sahne arkasındaki birinin bayrağı sanatçının elinden almaya çalıştığı görüldü. Oyuncu, kısa bir itişmeden sonra bayrağı geri aldı.

KRALİYET BALE VE OPERASI: BU İZİNSİZ BİR EYLEMDİ

Guiseppe Verdi’nin dört perdelik operası Il Trovatore’nin final gecesi yaşanan olay sonrasında İngiliz Kraliyet Bale ve Operası, bu eylemin "izinsiz" olarak gerçekleştirildiği açıklamasında bulundu. Kurumun sözcüsü aracılığıyla yapılan açıklamada, "Bayrağın açılması sanatçının inisiyatifiyle yapılan izinsiz bir eylemdi. Bu eylem, Kraliyet Balesi ve Operası tarafından onaylanmamıştır ve tamamen uygunsuzdur" denildi.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Filistin bayraklı protesto gündeme bomba gibi düştü! ''Muazzam görüntüler...'' - 2. Resim

'MUAZZAM GÖRÜNTÜLER' NOTUYLA PAYLAŞILDI

Gösteriyi takip eden seyircilerden biri ise sosyal medyadaki paylaşımında, "Kraliyet Opera Salonu’nda muazzam görüntüler. Il Trovatore’nin kapanış selamı sırasında arka plandaki sanatçılardan biri sahneye Filistin bayrağı ile geldi. Bayrağı dalgalandırdı fakat orada öylece durdu ve ne eğildi ne de bağırdı. Sahne arkasından biri devamlı bir şekilde bayrağı elinden almaya çalıştı. İnanılmaz" ifadelerini kullandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, ismini vermek istemeyen bir izleyici ise sahne arkasındaki bir adamın sanatçıdan bayrağı alma teşebbüsünü iki defa gerçekleştirdiğini fakat izleyicilerin telefonlarını çıkardıktan sonra ancak ikinci teşebbüsü kaydedebildiklerini söyledi. Bazı izleyiciler eylemi "cesur" olarak nitelendirirken, bazı izleyiciler ise eylemin final gecesine gölge düşürdüğünü savundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

6 bin voltluk elektrik çarptı, ölmedi! Azerbaycan'dan Eskişehir'e getirilen mühendisin elleri hareket etmeye başladıMurat Çalık neden tutuklu, hastalığı ne?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD’li Senatör Graham Putin’e ‘sıran geliyor’ diye bağırdı! Çin, Hindistan ve Brezilya da hedefte - DünyaABD’li Senatör Putin’e ‘sıran geliyor’ diye bağırdı!ABD'de katliam gibi kaza! Aracıyla kalabalığa daldı: Bilanço ağırlaşıyor - DünyaKatliam gibi kaza! Aracıyla kalabalığa daldı, 36 kişi...Kiev’de kan donduran saldırı! Polonya sınırında savaş uçakları havalandı! - DünyaPolonya sınırında savaş uçakları havalandı!Çin'i tayfun vurdu! Yüzlerce kişi geçici sığınaklara sığındı: 80 bin yolcu... - DünyaYüzlerce kişi geçici sığınaklara sığındı: 80 bin yolcu...İşgalci ordusu Gazze’ye yeni kara operasyonunu başlatmaya hazırlanıyor! - Dünyaİşgalci ordusundan yeni kara operasyonu!Tişörte basılan ilan hayatını kararttı! Telefonları susmuyor - DünyaBu ilan hayatını kararttı! Telefonları susmuyor
Sonraki Haber Yükleniyor...