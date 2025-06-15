Suikast listesindeydi! Trump Hamaney'in öldürülmesini veto etti

İsrail ile İran arasında 3 gündür süren savaşta dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İngiliz haber ajansı Reuters, Trump'ın Hamaney'in öldürülmesini veto ettiğini öne sürdü.

Gazze, Lübnan ve Suriye'yi kan gölüne çeviren İsrail, gözünü İran'a dikti. 13 Haziran'da başkent Tahran başta olmak üzere İran'a saldırı başlatan İsrail, 20 üst düzey komutanı, nükleer bilim adamlarını ve birçok sivilin ölümüne yol açtı. İran ise İsrail'in saldırılarına balistik füze saldırılarıyla karşılık verdi.

Tel Aviv başta olmak üzere İsrail geneline füze dalgası başlatan İran, Demir Kubbe'yi deldi. İsrail-İran arasındaki savaşa ABD'nin dahil olup olmadığı merak konusu iken İngiliz haber ajansı Reuters'den dikkat çeken bir iddia geldi.

Reuters, Başkan Donald Trump'ın İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in öldürülmesine yönelik bir operasyonu veto ettiğini öne sürdü.

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