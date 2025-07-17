Suriye’de alarm seviyesi yükseldi! Şara: ABD ve Türkiye olmasa savaş çıkacaktı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail’in başkent Şam’a yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından kameraların karşısına geçerek ulusa seslendi. Konuşmasında hem halkına birlik çağrısı yapan hem de uluslararası aktörlere net mesajlar veren Şara, Süveyda’daki çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşmesini, ABD ve Türkiye’nin arabuluculuğunun önlediğini söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail’in başkent Şam’a yönelik hava saldırılarının ardından yaptığı açıklamalarda, ülkesinin birliğine ve güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı kararlılık mesajı verdi.

Televizyon konuşmasında "Suriye'nin her karış toprağını savunacağım" ifadesini kullanan Şara, halkı birlik olmaya çağırdı.

İlgili Haber BMGK'dan Suriye kararı! Saldırıların ardından acil toplanıyor

İsrail savaş uçakları, Suriye’nin başkenti Şam’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Genelkurmay Başkanlığı’nı hedef almıştı. Saldırılarda 6 kişi hayatını kaybederken 28 kişi yaralandı. Saldırı anları, Suriyeli televizyon kanallarının canlı yayınlarına da yansıdı.

"HALKIMIZ ONURU İÇİN SAVAŞMAYA HER ZAMAN HAZIR"

Cumhurbaşkanı Şara, "Halkımız özgürlüğünü kazanmak için bir devrim yaptı, zafer kazandı ve büyük fedakârlıklar sundu. Bu halk onuruna yönelik herhangi bir tehdide karşı savaşmaya her zaman hazırdır" dedi. Açıklama, devlet ajansı SANA tarafından yayımlandı.

"İSRAİL KAOS GETİRMEK İSTİYOR"

Şara, İsrail’i Suriye’nin istikrarını hedef almakla suçladı. "Eski rejimin devrilmesinden beri aramıza fitne sokmaya çalışan İsrail, kutsal topraklarımızı kaosa sürüklemek istiyor" diyen Şara, İsrail’in Suriyeliler arasında anlaşmazlık ve ayrılık oluşturma çabalarına dikkat çekti.

"SURİYE, DIŞ KOMPLOLARIN DENEME ALANI DEĞİLDİR"

Suriye lideri, ülkedeki yasa dışı silahlı grupların dış müdahalelerle desteklendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Suriye, dış komploların deneme alanı değildir ve çocuklarımızın ve kadınlarımızın pahasına başkalarının hırslarını gerçekleştireceği bir yer olamaz."

DÜRZİ TOPLULUĞUNA ÖZEL MESAJ: HAKLARINIZ ÖNCELİĞİMİZDİR

Cumhurbaşkanı Şara, konuşmasında özellikle Dürzi halkına seslenerek "Suriye asla bölünme ya da halkı arasında fitne getirilcek bir yer olmayacaktır. Haklarınızın ve özgürlüğünüzün korunması önceliklerimizdendir" dedi.

Süveyda vilayetinde Dürzi gruplar ve silahlı çeteler arasında yaşanan çatışmalara değinen Şara, "Süveyda’daki çatışmalara kararlılıkla müdahale ettik. Ancak kaosu alışkanlık hâline getirmiş gruplar, diyalog yerine kargaşaya neden oldu." dedi.

"İSRAİL MÜDAHALELERİNE RAĞMEN BAŞARI SAĞLANDI"

Şara, devletin Süveyda’da istikrarı sağlama çabalarının İsrail’in geniş çaplı saldırılarına rağmen başarılı olduğunu belirtti.

ABD, Arap ve Türk arabuluculuğu olmasaydı, bölgenin büyük bir savaşın eşiğine geleceğini vurguladı.

"SINIRI GEÇMEYİN"

Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, Dürzi halka seslenerek "Sınırı geçmeyin, İsrail ordusuna güvenin" mesajı verirken, Savunma Bakanı Katz da saldırıların artacağını ve "Dürzileri koruma" adına operasyonların süreceğini duyurdu.

ABD'DEN AÇIKLAMA: ŞİDDETİ KINIYORUZ

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, Süveyda’daki sivillere yönelik şiddeti kınadı. "Tüm taraflar geri adım atmalı ve kalıcı bir ateşkese yol açacak diyalog başlamalı" ifadelerine yer verdi.

"BU TOPRAKLARIN EVLATLARIYIZ"

Şara, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: