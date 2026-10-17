Suriye'den İsrail'e uyarı: Derhal geri çekilin!

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail’in işgal ettiği bölgelerden 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesini ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’na dönmesini istedi. Şeybani, Golan Tepeleri’nin Suriye toprağı olduğunu vurgulayarak uluslararası topluma baskı çağrısı yaptı.

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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 52. toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının 8 Aralık 2024'ten bu yana devam ettiğini söyledi.

İsrail'in saldırılarının altyapıda yıkıma ve ülkenin güneyindeki topraklarda askeri ilerlemelere yol açtığını ifade eden Şeybani, çok sayıda Suriyelinin gözaltına alındığını ve bunlardan onlarcasının akıbetinin hâlâ bilinmediğini kaydetti.

Şeybani, İsrail'in Süveyda'da hukuk dışı gruplara silah ve para desteği sağlayarak kaosu körüklediğini ileri sürdü.

"UNDOF GÖREVLERİNİ EKSİKSİZ YERİNE GETİRMELİ"

İsrail güçlerinin 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesi gerektiğini vurgulayan Şeybani, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na derhal geri dönülmesi ve Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'nün (UNDOF) görevlerini eksiksiz yerine getirmesinin sağlanması çağrısında bulundu.

Şeybani, İİT üyesi ülkelere Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekleme çağrısı yaparak, İsrail'in uygulamalarının ortaya çıkarılması ve sona erdirilmesi için uluslararası baskı uygulanmasını istedi.

Bu adımların bölgede güvenlik, istikrar ve barışın sağlanmasına katkıda bulunacağını belirten Şeybani, Golan Tepeleri'nin Suriye topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

Şeybani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 497 sayılı kararı uyarınca Golan Tepeleri'ni ilhak etmeye yönelik her türlü kararın geçersiz olduğunu vurguladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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