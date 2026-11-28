Suriye'de İçişleri Bakanlığı bünyesindeki subay eğitim programına katılan 732 kadın ve erkek subay, 7 aylık eğitimin ardından Şam’da düzenlenen törenle mezun oldu. Subayların Türk savunma sanayii ürünü olan KCR556 piyade tüfeklerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.

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Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından ülkenin birçok alanında değişim süreci başladı. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetim, yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında çeşitli reformları hayata geçirirken, güvenlik ve askeri alandaki düzenlemeler de hız kazandı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen subay yetiştirme programında 7 aylık eğitim süreci sona erdi.

Suriye’nin ilk subayları mezun oldu! Omuzlarındaki ‘Türk imzası’ dikkatlerden kaçmadı

732 SUBAY MEZUN OLDU

Yedi ay süren eğitime katılan 732 subay, Şam'da düzenlenen törenle mezun oldu. Mezunların 651'ini erkek, 81'ini ise kadın subaylar oluşturdu. Erkek mezunlar başyardımcı, yardımcı, başçavuş ve çavuş rütbelerini alırken kadın mezunlar başçavuş ve çavuş rütbeleriyle programı tamamladı.

Suriye’nin ilk subayları mezun oldu! Omuzlarındaki ‘Türk imzası’ dikkatlerden kaçmadı

Eğitmen Yetiştirme Enstitüsü Müdürü Albay Abdullah Eymen El-Mağribel, törende yaptığı konuşmada mezuniyetin Suriye açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. El-Mağribel, "Bugün Suriye tarihinin büyük bir yıl dönümünde, hakkını savunanların cellatlarına karşı zafer kazandığı Saldırganlığa Caydırıcılık Harekatı'nın başlangıç yıl dönümünde bir araya geliyor, kurtuluş sonrası ilk astsubay döneminden seçkin evlatlarımızın mezuniyetini kutluyoruz." dedi.

Suriye’nin ilk subayları mezun oldu! Omuzlarındaki ‘Türk imzası’ dikkatlerden kaçmadı

TÜRK YAPIMI TÜFEKLER DİKKAT ÇEKTİ

Törenin öne çıkan ayrıntılarından biri de mezun subayların kullandığı silahlar oldu. Subayların, Türk savunma sanayisi şirketi KALEKALIP tarafından üretilen KCR556 piyade tüfekleriyle törene katılması dikkat çekti.

Türkiye'nin NATO standartlarında test edilerek kalifiye edilen ilk 5,56x45 milimetre kalibreli AR-15 platformu taarruz tüfeği olan KCR556, zorlu saha koşullarında yüksek performans ve güvenilirlik sunmak üzere geliştirildi.

Suriye’nin ilk subayları mezun oldu! Omuzlarındaki ‘Türk imzası’ dikkatlerden kaçmadı

Kendinden ayarlı kısa stroklu gaz piston sistemine sahip tüfek, modüler tasarımı sayesinde farklı aksesuarlarla kullanılabiliyor. Dayanıklı namlusu ve ergonomik yapısıyla öne çıkan KCR556, Türk Jandarma Teşkilatı tarafından standart taarruz tüfeği olarak da tercih edildi.

Suriye'de Esad yönetiminin sona ermesinin ardından güvenlik kurumlarının yeniden yapılandırılması yönünde atılan adımlar devam ederken, ilk subay eğitim programının tamamlanması bu sürecin önemli aşamalarından biri oldu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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