Suudi Arabistan, dün başkent Riyad'daki havalimanına düzenlenen iki ayrı füze saldırısında 3 vatandaşının öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

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Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’a düzenlediği saldırılarda can kaybı olduğunu açıkladı.

SALDIRILARIN BİLANÇOSU BELLİ OLDU

Genel Müdürlük, dün başkent Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlediği iki saldırıda 3 Suudi Arabistan vatandaşının hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Genel Müdürlük, ilk saldırının havalimanı tesislerini, ikincisinin ise bir uçağı hedef aldığını belirtti.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Her iki tesiste de hasar meydana geldiği ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Suudi Arabistan açıkladı: İşte Riyad'daki havalimanı saldırısının bilançosu

HUSİLER: KRAL HALİD HAVA ÜSSÜ'NÜ HEDEF ALDIK

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiklerini, Abha Havalimanı ile Asir bölgesindeki Kral Halid Hava Üssü'nü ise balistik füze ve İHA'larla hedef aldıklarını duyurdu.

Husiler ayrıca Yemen'deki Aden Uluslararası Havalimanı ile yakınındaki Badr Kampı'na da füze ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Adı açıklanmayan 3 kaynak, Husilerin dün Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıda Suudi Arabistan devlet hava yolu şirketi Saudia Airlines'a ait park halindeki bir uçağın vurulduğunu aktarmış, uçağın boş olduğunu belirtmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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