Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Suudi Arabistan açıkladı: İşte Riyad'daki havalimanı saldırısının bilançosu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Suudi Arabistan, dün başkent Riyad'daki havalimanına düzenlenen iki ayrı füze saldırısında 3 vatandaşının öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaydet
|

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’a düzenlediği saldırılarda can kaybı olduğunu açıkladı.

SALDIRILARIN BİLANÇOSU BELLİ OLDU

Genel Müdürlük, dün başkent Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlediği iki saldırıda 3 Suudi Arabistan vatandaşının hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Genel Müdürlük, ilk saldırının havalimanı tesislerini, ikincisinin ise bir uçağı hedef aldığını belirtti.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Her iki tesiste de hasar meydana geldiği ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Suudi Arabistan açıkladı: İşte Riyad'daki havalimanı saldırısının bilançosu
Başlık ResmiSuudi Arabistan açıkladı: İşte Riyad'daki havalimanı saldırısının bilançosu

HUSİLER: KRAL HALİD HAVA ÜSSÜ'NÜ HEDEF ALDIK

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiklerini, Abha Havalimanı ile Asir bölgesindeki Kral Halid Hava Üssü'nü ise balistik füze ve İHA'larla hedef aldıklarını duyurdu.

Husiler ayrıca Yemen'deki Aden Uluslararası Havalimanı ile yakınındaki Badr Kampı'na da füze ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Adı açıklanmayan 3 kaynak, Husilerin dün Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıda Suudi Arabistan devlet hava yolu şirketi Saudia Airlines'a ait park halindeki bir uçağın vurulduğunu aktarmış, uçağın boş olduğunu belirtmişti.

ÖNERİLEN HABERLER
Mekke Savunma İttifakında yeni adım! MSB’den Suudi Arabistan açıklaması: Önemli ilerleme sağlandı
GÜNDEM

Mekke Savunma İttifakında yeni adım! MSB’den Suudi Arabistan açıklaması: Önemli ilerleme sağlandı

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.