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Dünya

Suudi Arabistan'da havalimanlarına saldırı! Yaralılar var

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Suudi Arabistan'da havalimanlarına saldırı! Yaralılar var
Başlık ResmiSuudi Arabistanda havalimanlarına saldırı! Yaralılar var

Suudi Arabistan, Cizan kentindeki Kral Abdullah bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı'nın saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırılarda üç kişi hafif yaralanırken havalimanlarında maddi hasar meydana geldi.

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Yemen'deki Husilerin Suudi topraklarına yönelik saldırılarının ardından Cizan ve Necran havalimanlarında hasar meydana geldi. Riyad yönetimi saldırılardaki yaralı sayısını açıklarken, Husiler havalimanlarının yanı sıra askeri tesisleri de hedef aldıklarını duyurdu.

SUUDİ ARABİSTAN YARALI SAYISINI AÇIKLADI

Suudi Arabistan Genel Sivil Havacılık Otoritesi, pazartesi günü Cizan ve Necran havalimanlarına düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Saldırılar sonucunda üç kişinin hafif yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

HUSİLER HAVALİMANLARINI HEDEF ALDIKLARINI DUYURDU

Yemen'deki Husiler ise pazartesi gecesi yaptıkları açıklamada Suudi Arabistan'ın güneyindeki çeşitli noktaları hedef aldıklarını duyurdu.

Husiler, hedefler arasında havalimanları ve askeri tesislerin de bulunduğunu açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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