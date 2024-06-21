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Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlara yasak: Kurala uymayanlara büyük cezalar verilecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tacikistan&#039;da başörtüsü ve dini bayramlara yasak: Kurala uymayanlara büyük cezalar verilecek

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nüfusun çoğunluğu Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü kullanılması ve dini bayramların yasaklanmasını içeren yasa resmen yürürlüğe girdi. Yasaya uyulmaması halinde para cezalarının verileceği duyuruldu. Tacikistan'da başörtüsüne yönelik baskı 2007'de başlamıştı. 

Nüfusun büyük bir kısmı Müslüman olan Tacikistan hükümeti Müslüman vatandaşlarına yeni kısıtlamalar uygulamaya başladı. 

Ülkede parlamentonun üst kanadı Milli Meclis, 19 Haziran'da başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Yasa çerçevesinde ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarının çocuklar tarafından kutlanması da yasaklandı.

 5 BİN DOLARA KADAR PARA CEZASI

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi tarafından 8 Haziran'da kabul edilen yasa tasarısı, dün Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Yasa, “milli değerlerin korunması amacıyla Tacik kültürüne uygun olmayan yabancı kültürlere ait kıyafetlerin giyilmesini, ithal edilmesini, satılmasını ve reklamının yapmasını" yasaklıyor. Yasaya uyulmaması durumunda bireylere 740 dolar, kurumlara ise 5 bin 400 dolara kadar para cezası verilmesi öngörülürken, hükümet yetkililerine 3 bin 700 dolar, dini otoritelere ise 5 bin 60 dolar civarında para cezası verilebilecek.

SAKAL UZATMAK DA YASAK

Tacikistan'da başörtüsüne yönelik baskı 2007'de başlamış, bazı kıyafetler okullarda yasaklanmış, daha sonra kural tüm kamu kurumlarını kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Tacikistanlı yetkililer, 2017'de kadınları Tacik kıyafetleri giymeye çağırmış, 2018'de önerilen kıyafetler hakkında 376 sayfalık bir kılavuz yayınlanmıştı. Tacikistan sakal uzatmayı da gayri resmi olarak yasaklamış ve binlerce kişinin sakallarının polis tarafından zorla tıraş edildiği bildirilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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