İran'da Hukuk İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mecid Ensari, ülkesine karşı savaş suçları işlendiği iddiasıyla ABD ve 4 Avrupa ülkesinde hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

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İran, ülkesine yönelik saldırılarda savaş suçları işlendiği iddiasıyla ABD ve 4 Avrupa ülkesine karşı hukuki girişim başlattı.

İran'da Hukuk İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mecid Ensari, uluslararası hukuk kapsamında yürütülen süreçlerde çok sayıda şikayetin kayda geçirildiğini ve saldırılara ilişkin belgelerin toplandığını bildirdi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Ensari, "Çocuk Şehitlerin Ailelerini Onurlandırma Töreni"nde yaptığı konuşmada, özellikle Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe Okulu'na düzenlenen saldırının belgelenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Yardımcılığının Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlarla koordineli şekilde hareket ettiğini aktaran Ensari, 12 günlük savaşa ilişkin şikayetin İran-ABD Tahkim Mahkemesine kaydedildiğini söyledi. Ramazan Savaşı'na ilişkin ikinci şikayetin ise kayıt sürecinin son aşamasında olduğunu ifade etti.

2 BİNDEN FAZLA ŞİKAYET KAYDA GEÇTİ

Hukuki girişimlerin kapsamına ilişkin bilgi veren Ensari, Yargı Erki Avukatlar Merkezi tarafından 5 bin şehit ailesinin hukuki temsilinin üstlenildiğini, ülke içindeki mahkemelerde de şu ana kadar 2 binden fazla şikayetin kayda geçirildiğini kaydetti.

Ensari, 12 günlük savaşın ardından Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Yardımcılığına savaş suçlarına ilişkin belgeleri toplama ve kayıt altına alma görevi verildiğini belirtti.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, İstihbarat Bakanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu, Başsavcılık, Şehitler ve Gaziler Vakfı ile diğer ilgili kurumların katılımıyla bir çalışma grubu oluşturulduğunu aktaran Ensari, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da sürecin yürütülmesine ilişkin talimatlarını yinelediğini dile getirdi.

Savaş suçları iddialarının uluslararası mahkemelerde hukuki dayanaklarla ortaya konulmasının teknik açıdan kapsamlı ve zor bir süreç olduğuna dikkati çeken Ensari, delillerin ve belgelerin toplanması amacıyla "Tazminat Sistemi"nin de devreye alındığını bildirdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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