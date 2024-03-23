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Haberler > Dünya > Tam 121 yaşında! İlk spor araba 352 milyon liraya satıldı

Tam 121 yaşında! İlk spor araba 352 milyon liraya satıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tam 121 yaşında! İlk spor araba 352 milyon liraya satıldı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nadir bulunan 1903 model Mercedes, ABD’nin Florida eyaletinde düzenlenen müzayedede 11 milyon dolara (yaklaşık 352 milyon TL) satıldı.

MEHMET EMİN ARVAS - “Dünyanın yüksek performanslı en eski arabası” olarak gösterilen araç, müzayedelerde 1930 öncesi araçlar arasında en yüksek fiyata satılan araba oldu. 60 beygir gücündeki Mercedes-Simplex, saatte 130 kilometre hız yapabiliyor.

Zamanının en süratlisi bu arabalardan günümüze kadar sadece beşi ulaşabildi. İlk olarak 121 yıl önce gazete patronu Alfred Harmsworth tarafından satın alınan araba 60 sene boyunca İngiltere’de Hants’taki Beaulieu Ulusal Motor Müzesinde sergilendi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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