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Tayvan'da sıcak saatler! Çin'e ait hava araçları ve gemiler ada çevresinde

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tayvan, Çin, Askeri Gemi, Tayvan Boğazı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 29 askeri hava aracı ve 6 geminin tespit edildiği bildirildi. Savunma Bakanlığı ordunun tetikte olduğunu açıkladı.

Tayvan Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, dün akşamdan bugün sabah saatlerine dek Tayvan Adası'nın çevresinde 29 askeri hava aracının uçuşunun gözlendiği duyuruldu.

Açıklamada, hava araçlarından 17'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan’ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, orta, güneybatı ve doğu bölümlerinde uçtuğu belirtildi.

Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 6 savaş gemisinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve yanıt verdiği kaydedildi.

TAYVAN'IN DURUMU

Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü tarafından yayınlanan ve Tayvan basınında yer alan ankete göre, Çin'in işgal başlatması durumunda, ada halkının %70'i Tayvan'ı savunmak için ABD'nin  askeri müdahalede bulunmasını destekleyeceğini söyledi.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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