Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da ev sahipliği yaptığı yapay zeka zirvesinde çekilen bir kare gündem oldu. 17 yaşındaki Hintli girişimci Raul John Aju ile telefon kamerasına poz veren Putin'in o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de katıldığı zirvede, "Yapay zekaya sahip olmak dünyaya hükmetmeyi garanti etmiyor" diyen Putin, yerli teknolojilerin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Rusya'nın başkenti Moskova, yapay zeka alanındaki gelişmelerin ele alındığı AI Journey 2026 konferansına ev sahipliği yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in katıldığı etkinlikte, iki ülkenin teknoloji alanındaki çalışmaları ve yapay zekanın geleceği masaya yatırıldı. Zirvede liderlerin açıklamalarının yanı sıra Putin'in 17 yaşındaki Hintli teknoloji girişimcisi Raul John Aju ile çekildiği selfie de dikkat çekti.

Konferans öncesinde Putin ve Tokayev, yapay zeka uygulamalarının tanıtıldığı sergiyi gezerek iki ülkenin geliştirdiği projeleri inceledi. Kazakistan'ın tanıtım alanında kamu hizmetlerinden finans teknolojilerine, ulaşımdan girişimcilik projelerine kadar farklı alanlardaki çalışmalar sergilendi. Rusya bölümünde ise eğitim, sağlık, şehir planlaması, yargı ve petrol sektöründe kullanılan dijital teknolojiler tanıtıldı.

Teknoloji zirvesine damga vurdu! Dünya bu genci konuşuyor: Putin'le yaptığı selfie sosyal medyayı salladı

Genel oturumda konuşan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkesinde bu yılın Dijitalleşme ve Yapay Zeka Yılı ilan edildiğini belirtti. Devlet hizmetlerinin yüzde 90'ından fazlasının çevrim içi sunulduğunu aktaran Tokayev, yaklaşık 13 milyon kişinin eGov Mobile uygulamasını kullandığını söyledi. Tokayev ayrıca iki ülke arasında yapay zeka eğitimi, teknoloji geliştirme ve dijital ulaşım alanlarında ortak projeler yürütülmesini önerdi.

Teknoloji zirvesine damga vurdu! Dünya bu genci konuşuyor: Putin'le yaptığı selfie sosyal medyayı salladı

PUTİN'DEN YAPAY ZEKA MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Putin ise konuşmasında yapay zeka destekli siber saldırıların arttığına dikkat çekti. Siber tehditlere karşı güçlü güvenlik önlemleri alınması gerektiğini belirten Putin, buna rağmen teknoloji alanında aşırı yasaklardan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Teknoloji zirvesine damga vurdu! Dünya bu genci konuşuyor: Putin'le yaptığı selfie sosyal medyayı salladı

"LİDER KONUMDA OLMAK DÜNYAYA HÜKMETMEK ANLAMINA GELMİYOR"

Yapay zekada lider konumda olmanın dünyaya hükmetmek anlamına gelmediğini vurgulayan Putin, yerli teknolojilerin geliştirilmesinin önemine işaret etti. Rusya'nın yapay zeka stratejisinin 2036 yılına kadar güncellenmesini öneren Putin, yerli modellerin desteklenmesini teknolojik bağımsızlığın yanı sıra ülkenin değerlerini korumak açısından da önemli gördüğünü söyledi.

Putin, yapay zeka sistemlerinin ihtiyaç duyduğu veri merkezlerinin kurulması ve elektrik altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini de belirtti. Nükleer enerji teknolojilerini Rusya'nın en büyük rekabet avantajlarından biri olarak nitelendirdi.

Teknoloji zirvesine damga vurdu! Dünya bu genci konuşuyor: Putin'le yaptığı selfie sosyal medyayı salladı

O SELFIE GÜNDEM OLDU

Konferansın dikkat çeken anlarından biri de Putin'in genç teknoloji girişimcisi Raul John Aju ile bir araya gelmesi oldu. 17 yaşındaki Hintli girişimci, geliştirdiği "ThinkCraft" adlı yapay zeka eğitim platformuyla etkinlikte yer aldı. Etkinlik sırasında kaydedilen görüntülerde, Aju'nun kendi telefonuyla Putin ile özçekim çektiği anlar yer alırken, söz konusu görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

Teknoloji zirvesine damga vurdu! Dünya bu genci konuşuyor: Putin'le yaptığı selfie sosyal medyayı salladı

Hindistan'da "Yapay Zeka Çocuğu" (AI Kid of India) olarak tanınan Aju, Kerala eyaletinin Koçi kentinde yaşıyor ve lise son sınıfta ticaret eğitimi alıyor. AIRealm Technologies adlı yapay zeka şirketinin kurucusu olan genç girişimcinin yaklaşık 15 kişilik bir ekibi bulunuyor.

Şirket, ücretsiz yapay zeka eğitim uygulaması ThinkCraft'ı geliştirirken Aju da ThinkCraft Academy üzerinden öğrencilere ve çalışanlara eğitim veriyor. İlk videosunu henüz 9 yaşındayken çektiğini söyleyen Aju, Amazon, Adobe, Wipro ve IBM gibi uluslararası şirketlerle de çalıştığını ifade ediyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala