Teknolojiyle birlikte suikast ve saldırıların şekli değişti: Akıllı cihazlar cellada dönüşüyor

İki yıl önce Lübnan’da çağrı cihazlarının bombaya dönüşmesinin ardından Rus askerlerine, patlayıcı yerleştirilen FPV drone gözlükleriyle düzenlenmek istenen saldırı girişimi engellendi. Emekli Tuğgeneral Büyükbaş “Yarın hangi cihazın, kimin elinde bir silaha dönüşeceğini kim bilebilir?” dedi.

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), geçtiğimiz günlerde Rus askerlerine yönelik patlayıcılı FPV drone gözlüklerle saldırı girişimini engellediğini duyurdu. Soğutma fanlarının bulunduğu alanlara yerleştirilen patlayıcı düzeneklerin fark edilmesiyle engellenen saldırı, iki sene önce Lübnan’daki çağrı cihazlarını bombaya dönüştüren MOSSAD’a çevrildi. 17 Eylül 2024’te Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazları peş peşe patlamış, ertesi gün de telsizlerde patlamalar yaşanmıştı. Lübnan’ın resmî raporunda 39 ölüm ve 3.200’den fazla yaralanma kayda geçmişti.

70 YILLIK KÂBUS

Türk Silahlı Kuvvetleri Kripto Merkez Komutanlığı görevinde bulunan Emekli Tuğgeneral İbrahim Büyükbaş, MOSSAD’ın 1956 yılından bugüne kadar işlediği cinayetlere dikkat çekti. MOSSAD için “70 yıllık kâbus” tanımını kullanan Emekli Tuğgeneral Büyükbaş “İlk zamanlar hedeflerinin otomobiline bomba yerleştiren, kapılarına bubi tuzağı kuran, evlerine patlayıcı ya da zehir yerleştirilmiş paket gönderen MOSSAD artık çok daha karmaşık, gelişmiş yöntemlerle öldürüyor. Örgütün 2026’ya uzanan suikastlar zinciri, ürpertici sonuçlar doğurdu. Artık elinizdeki telefon, odanızdaki TV ya da kolunuzdaki saat, kulağınızdaki kulaklık, gözünüze taktığınız drone gözlükleri başka bir akıllı cihaz, celladınız olabiliyor. Yine önceleri hedefe ulaşmak için gözcüye, bombacıya, sahte kimliğe, güvenlik çemberini aşacak bir ekibe ihtiyaç duyuyorlardı. Ama şimdilerde o misyonu hedefin kendisi üstleniyor: Cihazı sipariş ediyor, ücretini ödüyor, teslim alıyor ve kendi eliyle ölüme gidiyor” ifadelerini kullandı.

MOSSAD’ın farklı zamanlarda farklı biçimlerde ortaya çıkan bir örgüt olduğunu kaydeden emekli Tuğgeneral Büyükbaş “Kirli saldırılardan birisi de 21 Nisan 1996’da Grozni yakınlarında uydu telefonuyla konuştuğu sırada ateşlenen füzeyle Çeçen lider Cevher Dudayev’in şehit edilmesidir. O gün Dudayev’in kullandığı uydu telefonu bir Batı ülkesinden gönderilmişti ve Rus kuvvetleri uydu telefonunun yaydığı sinyali kullanarak Dudayev’in yerini belirledi. Dudayev’in ardından Çeçen yönetiminin başına geçen Zelimhan Yandarbiyev, uydu haberleşmesine ilişkin bazı teknik bilgilerin Amerika tarafınca Rusya’ya verilmiş olabileceğini açıkladı. Oklar doğrudan MOSSAD’ı gösteriyordu. İsrail, arka planda Rusya’dan kopardığı tavizler sebebiyle bu hizmeti sağlamıştı. Zira bu ve benzeri birçok eylem farklı ülkelerde de görüldü. Dudayev’in halefi Yandarbiyev de 2004’te Katar’ın başkenti Doha’da otomobiline yerleştirilen bombayla öldürüldü. 12 Şubat 2008’de Şam’da Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden İmad Muğniye, park hâlindeki aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu can verdi” dedi.

Teknolojiyle birlikte suikast ve saldırıların şekli değişti: Akıllı cihazlar cellada dönüşüyor

İNSANLIK AĞIR TEHDİT ALTINDA

Büyükbaş şöyle konuştu: Arjantin tarihinin en büyük bombalı eylemi AMIA’dan 2001 İkiz Kule saldırılarına, 1972’de aracında bombalı saldırı ile öldürülen Bessam Ebu Şerif’ten İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade’ye, Çeçen Komutan Cevher Dudayev’den Suriyeli direniş komutanları Abdulkadir Salih, Zehran Alluş gibi birçok ismin uğradığı suikast ve Lübnan Limanı patlaması gibi onlarca bombada MOSSAD izi var. Yine Epstein ve benzeri aparatlar, bal tuzağı ile kurulan ağlar bu örgütün kullandığı yöntemler. Bu noktada bir cihazın kriptografisinin güçlü, yazılımının güncel, şifresinin karmaşık, bağlantısının güvenli görünmesi yetmiyor. Şayet donanımı değiştirilmişse, tedarik süreci manipüle edilmişse veya kullanıcı daha cihaz eline ulaşmadan hedef olarak seçilmişse, bütün bu tedbirler tek başına yeterli olmuyor. MOSSAD veya benzeri yapılar buralardan sızabiliyor. Bu durum aslında dijital egemenlik meselesidir. Unutmayalım ki dün Lübnan’da çağrı cihazları patlatıldı. Bugün Rusya’da drone gözlüklerinin tuzaklandığı iddia ediliyor. Yarın hangi cihazın, kimin elinde bir silaha dönüşeceğini kim bilebilir?

MOSSAD’ın küresel bir cinayet şebekesi niteliği kazandığını vurgulayan Büyükbaş “Gelişen teknoloji ile bu örgütün geldiği nokta ürpertici bir boyut kazandı. Tüm insanlık tarihinin en ağır tehdidi altında” ifadelerini kullandı.

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