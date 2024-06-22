Termometre 46'yı gösterdi! Aşırı sıcaklar nedeniyle 6 kişi öldü
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
ABD'nin Arizona eyaletinde 46 dereceye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.
ABD sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor. Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te sıcaklıklar 46 dereceye kadar çıktı.
Maricopa ilçesi Halk Sağlığı Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre; Phoenix'te 6 kişi sıcaklık artışlarına dayandırılan nedenlerle hayatını kaybetti.
SICAKLIKLAR TEKRAR YÜKSELECEK
Ulusal Hava Durumu Servisinden meteorolog Ryan Worley, ilerleyen günlerde yağış olasılığı bulunduğunu belirterek, "46 dereceye ulaşan hava sıcaklığı 43 dereceye kadar düşebilir ancak sıcaklıklar gelecek hafta tekrar yükselecek" ifadesini kullandı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı