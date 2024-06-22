Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Termometre 46'yı gösterdi! Aşırı sıcaklar nedeniyle 6 kişi öldü

Termometre 46'yı gösterdi! Aşırı sıcaklar nedeniyle 6 kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Arizona eyaletinde 46 dereceye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor. Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te sıcaklıklar 46 dereceye kadar çıktı.

Maricopa ilçesi Halk Sağlığı Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre; Phoenix'te 6 kişi sıcaklık artışlarına dayandırılan nedenlerle hayatını kaybetti.

SICAKLIKLAR TEKRAR YÜKSELECEK

Ulusal Hava Durumu Servisinden meteorolog Ryan Worley, ilerleyen günlerde yağış olasılığı bulunduğunu belirterek, "46 dereceye ulaşan hava sıcaklığı 43 dereceye kadar düşebilir ancak sıcaklıklar gelecek hafta tekrar yükselecek" ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Pınarbaşı'nda CHP'li meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır silahlı saldırıya uğradıBahşiş ve motokurye gelirlerine vergi mi geliyor? Bakanlık işin aslını anlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Orta Amerika ülkesi selle boğuşuyor! Can kaybı 19'a yükseldi - DünyaOrta Amerika ülkesi selle boğuşuyor! Can kaybı 19'a yükseldiErtuğrul'un torunları dönüş yolunda! Türk-Japon ilişkilerinin 100. yılında TCG Kınalıada Hiroşima'dan uğurlandı - DünyaTCG Kınalıada Hiroşima'dan uğurlandıRusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı! 'Büyük saldırı' başlattı - DünyaRusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı149'uncu destek Ermenistan'dan! Erivan'dan Filistin sürprizi - DünyaErivan'dan Filistin sürpriziHamas liderinden 'ateşkes' açıklaması: Taleplerimizi karşılayacak tüm girişimlere açığız - Dünya"Taleplerimizi karşılayacak tüm girişimlere açığız"Hacılar Peygamberimizin yanında: Cennet bahçesinde - DünyaHacılar Peygamberimizin yanında: Cennet bahçesinde
Sonraki Haber Yükleniyor...