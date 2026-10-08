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Tesla’ya iş başvurusu reddedildi, intikam planını devreye soktu! Yaptıkları pes dedirtti

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Tesla’ya iş başvurusu reddedildi, intikam planını devreye soktu! Yaptıkları pes dedirtti
Başlık ResmiTesla’ya iş başvurusu reddedildi, intikam planını devreye soktu! Yaptıkları pes dedirtti

Almanya’da Tesla’ya yaptığı iş başvurusu reddedilen 41 yaşındaki bir kişi, şirketten intikam almak için film senaryolarını aratmayan bir plan yaptı. Bombalı saldırı ihbarında bulunup Elon Musk’ın imzasını taklit eden mektup gönderen ve 68 Tesla yöneticisine domuz gözü yollayan şahsa verilen 13 bin euroluk para cezası kesinleşti.

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Almanya’da akıllara durgunluk veren bir intikam planı yaşandı. Tesla’ya yaptığı iş başvurusu reddedilen 41 yaşındaki kişi, şirket yöneticilerinden intikam almak için yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı.

İNTİKAM PLANI HAZIRLADI

Almanya'da Tesla'ya yaptığı iş başvurusu reddedilen 41 yaşındaki adamın intikam planı yargıdan döndü. Alman medyasında yer alan haberlere göre, 2022 yılı temmuz ayında bir kişi, başkent Berlin'in güneydoğusundaki Grünheide bölgesinde faaliyet gösteren Tesla fabrikasına iş başvurusunda bulundu. İnsan kaynakları yetkilileri ile yaptığı görüşmeler olumsuz sonuçlanan zanlı, bunun üzerine filmleri aratmayan bir intikam planını devreye soktu.

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BAKANIN ZİYARETİ SIRASINDA BOMBALI TEHDİT

Zanlı, ilk olarak Berlin'deki Tesla fabrikasına asılsız terör ve bombalı saldırı ihbarında bulundu. Kasım 2022'de yapılan bu ihbar nedeniyle, fabrikayı ziyaret etmekte olan dönemin Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing güvenlik amacıyla bölgeden tahliye edildi.

Zanlı, planının ikinci aşamasında ise iş başvurusunu reddeden İnsan Kaynakları Müdürü'ne, Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın imzasını taklit ederek eleştirel bir mektup gönderdi.

68 YÖNETİCİYE DOMUZ GÖZÜ YOLLADI

Kırsal bir bölgede yaşadığı belirtilen öfkeli adam, son olarak Almanya'da ve yurt dışında tespit ettiği 68 Tesla yöneticisine kargoyla domuz gözü gönderdi. Yöneticilere ulaştığında kurumuş olan ancak kötü koku yayan paketler üzerine durum hayvan sağlığından sorumlu yetkililere bildirildi.

Olayın ardından kimliği tespit edilerek yargılanmaya başlayan şüpheli hakkında ilk derece mahkemesi temmuz ayında 13 bin euro para cezası verdi. Şüphelinin avukatı ise karara itiraz ederek dosyayı temyize taşıdı.

13 BİN EURO CEZA ÖDEYECEK

Tuttlingen Bölge Mahkemesi, temyiz duruşması için toplandığında sanığı yaklaşık 10 dakika bekledi. Sanığın avukatı, mahkeme heyetine müvekkilini sadece bir kez şehir merkezinde tesadüfen gördüğünü ve iletişim kuramadıklarını beyan etti.

Sanığın tutumunu ve avukatın açıklamasını değerlendiren mahkeme heyeti, itiraz başvurusunu reddetti. 41 yaşındaki sanık hakkında verilen 13 bin euro para cezasını onayan mahkeme, tüm yargılama masraflarının da sanık tarafından ödenmesine hükmetti.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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