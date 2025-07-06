Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Texas'ta felaket! 32 kişi hayatını kaybetti, yetkililer Trump'ı eleştirdi...

Texas'ta felaket! 32 kişi hayatını kaybetti, yetkililer Trump'ı eleştirdi...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Texas&#039;ta felaket! 32 kişi hayatını kaybetti, yetkililer Trump&#039;ı eleştirdi...
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldi. Yetkililer, Trump'ın, bütçesinde kesinti yaptığı Ulusal Hava Durumu Servisini yanlış tahminde bulunduğu gerekçesiyle eleştirdi

Kerr County Şerifi Larry Leitha, eyalette büyük can ve mal kaybına neden olan sel felaketinin ardından arama çalışmalarına devam edildiğini, sellerde 14'ü çocuk 32 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Texas'ta felaket! 32 kişi hayatını kaybetti, yetkililer Trump'ı eleştirdi... - 1. Resim

Leitha, havadan müdahaleyle bugün 160'tan fazla kişiye yardım eli uzatıldığını, toplamda ise 8'i yaralı 850 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Texas'ta felaket! 32 kişi hayatını kaybetti, yetkililer Trump'ı eleştirdi... - 2. Resim

ÇOCUKLAR YAZ KAMPINA GİTMİŞTİ

Yetkililer, kayıp sayısının tam olarak belli olmadığını, çocuklara yönelik yaz kampı Camp Mystic'te 23 ila 25 kişinin hala kayıp olduğu bilgisini verdi.

Texas'ta felaket! 32 kişi hayatını kaybetti, yetkililer Trump'ı eleştirdi... - 3. Resim

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından "Trump yönetimi, dün meydana gelen trajik sel felaketine cevap olarak, Texas'taki eyalet ve yerel yetkililerle birlikte çalışıyor. İç Güvenlik Bakanımız Kristi Noem kısa süre sonra orada olacak." paylaşımını yaptı.

Texas'ta felaket! 32 kişi hayatını kaybetti, yetkililer Trump'ı eleştirdi... - 4. Resim

HAVA DURUMU SERVİSİNİ ŞİKAYET ETTİLER!

Öte yandan, Texaslı yetkililer, hava tahmini ile ilgili yanlış ve eksik bilgilendirmede bulunan ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) hakkında şikayette bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Texaslı bir yetkili, felaketle ilgili yeterli önlemin alınamamasını, NWS'nin doğru tahminlerde bulunamamasına bağladı.

Texas'ta felaket! 32 kişi hayatını kaybetti, yetkililer Trump'ı eleştirdi... - 5. Resim

Yetkili, NWS'nin söz konusu bölgede 10 ila 20 santim yağış tahmin edildiğini duyurduğunu, bu rakamların diğer meteoroloji uzmanlarının beklentileriyle uyuşmadığını söyledi.

Texas'ta felaket! 32 kişi hayatını kaybetti, yetkililer Trump'ı eleştirdi... - 6. Resim

ABD Başkanı Trump, hükümet harcamalarının azaltılması ve tasarruf çalışmaları kapsamında NWS'nin bütçesinde de kesinti yapmıştı.

Texas'ta felaket! 32 kişi hayatını kaybetti, yetkililer Trump'ı eleştirdi... - 7. Resim

Diğer yandan, önceki gün ABD'nin New Jersey eyaletinde etkili olan aşırı yağış ve fırtınada araçlarının üzerine ağaç devrilmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Texas'ta felaket! 32 kişi hayatını kaybetti, yetkililer Trump'ı eleştirdi... - 8. Resim

 

Texas'ta felaket! 32 kişi hayatını kaybetti, yetkililer Trump'ı eleştirdi... - 9. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
Kars sele teslim oldu! Her yeri su bastı, insanlar evlerinde mahsur kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail'de sirenler yeniden çaldı! Füze ile saldırdılar, ordudan açıklama var - DünyaFüze ile saldırdılar, ordudan açıklama varElon Musk'tan Trump'ı çıldırtacak hamle! Amerika Partisi resmen kuruldu - DünyaElon Musk'tan Trump'ı çıldırtacak hamleSuikastla tehdit ediliyordu! Hamaney savaş sonrası ilk kez kamuoyu karşısına çıktı - DünyaHamaney ilk kez görüntülendi60 günlük ateşkes için yeni gelişme! Müzakere heyeti Doha'ya gidiyor - Dünyaİsrail'den Gazze'de ateşkesi baltalama çabasıAvusturya'da küçük uçak ormana düştü! - DünyaAvusturya'da küçük uçak ormana düştü!Ege’de tehlikeli oyun: Türkiye’ye karşı Suda’da büyük yığınak! Patriotlar, İHA avcıları ve destroyerler kapıda - DünyaSuda üssü Türkiye’ye karşı silahlanıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...