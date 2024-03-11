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Haberler > Dünya > Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı! New Yorklu Müslümanlar Ramazanı saf tutarak karşıladı

Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı! New Yorklu Müslümanlar Ramazanı saf tutarak karşıladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Times Meydanı&#039;nda teravih namazı kılındı! New Yorklu Müslümanlar Ramazanı saf tutarak karşıladı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünya genelde Ramazan ayının ilk teravih namazı için saf tutuldu. New York'un sembol noktalarından Times Meydanı'nda toplanan Müslümanlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını burada kıldı. Renkli görüntüler ortaya çıktı.

ABD'de yaşayan milyonlarca Müslüman Ramazanın başlamasıyla birlikte teravih namazı için bulundukları bölgelerdeki cami ve mescitlere akın etti.

Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı! Newyorklu Müslümanlar Ramazanı saf tutarak karşıladı - 1. Resim

Times Meydanı da namaza için özel olarak hazırlandı. Polis koruması eşliğinde namaza başlandı.

Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı! Newyorklu Müslümanlar Ramazanı saf tutarak karşıladı - 2. Resim

New York'un en önemli sembollerinden olan Times Meydanı'nda toplanan binlerce Müslüman da ramazan ayının ilk teravih namazını hep birlikte kıldı. Namazın ardından Gazze için de dua edildi.
Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı! Newyorklu Müslümanlar Ramazanı saf tutarak karşıladı - 3. Resim

Ezan ve kametin ardından saf tutan Müslümanlar, öncesinde birbirilerinin Ramazanını kutladı.

Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı! Newyorklu Müslümanlar Ramazanı saf tutarak karşıladı - 4. Resim

Saf düzenini kontrol eden eden imamın Filistin bayrak renklerinden oluşan takkesi ve haritalı kıyafeti dikkat çekti. Namaz sonrasında Filistin için de dua edildi.

Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı! Newyorklu Müslümanlar Ramazanı saf tutarak karşıladı - 5. Resim

Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı! Newyorklu Müslümanlar Ramazanı saf tutarak karşıladı - 6. Resim

Öte yandan başkent Washington'da da Ramazanın ilk teravihi kılındı. Yoğun bir kalabalığın bir araya geldiği ilk teravihte, caminin dış avlusu ve bahçesi de cemaatle dolup taştı.

Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı! Newyorklu Müslümanlar Ramazanı saf tutarak karşıladı - 7. Resim

Her milletten insanın birlikte saf tutması meydanda bulunanların da ilgisini çekti.

Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı! Newyorklu Müslümanlar Ramazanı saf tutarak karşıladı - 8. Resim

İslamı merak edenler için bazı noktalarda stantlar açıldı ve Kuran-ı Kerim hediye edildi.

Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı! Newyorklu Müslümanlar Ramazanı saf tutarak karşıladı - 9. Resim

Kadınlar için bariyerlerle ayrı bir bölüm oluşturuldu. Dileyenler cemaate buradan katıldı.

Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı! Newyorklu Müslümanlar Ramazanı saf tutarak karşıladı - 10. Resim

Amerika bir çok Müslüman grubu bünyesinde barındırıyor. PEW araştırma şirketinin 2017'deki araştırma verilerine göre, ABD'de bugü nüfusun yüzde 1,1'ine tekabül eden 3,5 milyon civarında Müslüman yaşıyor.

Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı! Newyorklu Müslümanlar Ramazanı saf tutarak karşıladı - 11. Resim

Bunların yaklaşık yüzde 30'unu Afrika kökenli siyahi Müslümanlar, diğer yüzde 30'luk kesimini de daha çok Hint alt kıtasından gelen Pakistan, Hindistan ve Bangladeş kökenliler, yüzde 25'ini Araplar, yüzde 15'lik kesimini de Türkiye, Balkanlar veya Orta Asya Müslümanları oluşturuyor.

Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı! Newyorklu Müslümanlar Ramazanı saf tutarak karşıladı - 12. Resim

Yine PEW'in gelecek tahminlerinde, 2050 itibarıyla Müslümanların, 8,1 milyon nüfusa ulaşarak ABD'deki Yahudi nüfusu geçeceği ve Hıristiyanlıktan sonra ikinci en kalabalık dini çoğunluğu oluşturacağı öngörülüyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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