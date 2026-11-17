ABD'de bir tırnak salonunda pedikür yaptıran Kate Kelso'nun hayatı, ayak banyosundan kaptığı bakteriyel enfeksiyon nedeniyle kabusa döndü. Başlangıçta örümcek ısırığı sandığı küçük şişlik giderek büyüyüp dokuların ölümüne yol açarken, genç kadın bir yıl boyunca tedavi görmek zorunda kaldı. Uzmanlar, tırnak salonlarındaki hijyen eksikliğinin ciddi enfeksiyonlara neden olabileceği konusunda uyardı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Güzellik uğruna yapılan manikür ve pedikür uygulamaları, hijyen kurallarına uyulmadığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan Kate Kelso da bunun en çarpıcı örneklerinden birini yaşadı. Düzenli olarak gittiği tırnak salonunda pedikür yaptıran Kelso, işlemden yaklaşık bir hafta sonra sol bacağında küçük bir şişlik fark etti. Başlangıçta böcek ısırığı olduğunu düşündüğü şişliğin arkasından ciddi bir bakteri enfeksiyonu çıktı.

Tırnak salonunda yaptırdığı işlem başına bela oldu! Bacağı şişti, ameliyatlık oldu

BİR YIL BOYUNCA ENFEKSİYONUN NEDENİNİ ARADILAR

Şişliğin giderek büyümesi ve ağrının artması üzerine doktora başvuran Kelso, yaklaşık bir yıl boyunca enfeksiyonun nedeninin belirlenmesi için tedavi gördü. Bu süreçte en az 10 kez biyopsi yapıldı ve farklı antibiyotik tedavileri uygulandı. Ancak tedaviler sonuç vermedi. Enfeksiyonun ilerlemesiyle bacağındaki deri kararmaya başladı. Bu durum, dokuların ölmeye başladığını gösteren nekrozun işareti olarak gösteriliyor. Acil ameliyata alınan genç kadının bacağında operasyonun ardından 35 santimetrelik bir iz kaldı.

Tırnak salonunda yaptırdığı işlem başına bela oldu! Bacağı şişti, ameliyatlık oldu

AYAK BANYOSUNDAN BAKTERİ KAPTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Doktorlar, Kelso'nun pedikür sırasında kullanılan ayak banyosundan antibiyotiğe dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) adlı bakteriyi kapmış olabileceğini belirtti. Kelso ise bakterilerin, düzenli temizliğe rağmen ayak banyosunun filtreleme sisteminde yaşamaya devam etmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi.

30 BANYODAN 29'U RİSKLİ

Daily Mail'in haberine göre dermatologlar, tırnak salonlarındaki yetersiz hijyenin ciddi enfeksiyonlara neden olabileceğini belirtiyor.

Öte yandan geçmişte yaşanan bazı olaylar da bu riski gözler önüne serdi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir güzellik salonuna giden 110 müşteride kalıcı cilt enfeksiyonları gelişti. Yapılan incelemelerde salondaki 10 jakuzili ayak banyosunun tamamında potansiyel olarak zararlı bakteriler tespit edildi. Kaliforniya'daki 18 tırnak salonunda gerçekleştirilen başka bir araştırmada ise incelenen 30 ayak banyosunun 29'unda benzer bakterilere rastlandı.

Tırnak salonunda yaptırdığı işlem başına bela oldu! Bacağı şişti, ameliyatlık oldu

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlara göre bakterilerin bulunması, müşterilerin mutlaka enfeksiyon kapacağı anlamına gelmiyor. Ancak tırnak etlerinin kesilmesi ve tırnakların sert şekilde törpülenmesi ciltte açılan küçük yaralara neden olabiliyor. Bu açıklıklardan vücuda giren bakteri ve diğer mikroorganizmalar enfeksiyona yol açabiliyor.

Dermatolog Dr. Shamsa Kanwal, tırnak etlerinin kesilmesinin sakıncalı olduğunu belirterek bu dokunun tırnak ile çevresindeki deri arasında koruyucu bir bariyer oluşturduğunu söyledi. Kanwal, bu bariyerin ortadan kaldırılmasının bakterilerin vücuda girişini kolaylaştırdığını vurguladı.

Enfeksiyonun belirtileri arasında kızarıklık, şişlik, bölgede sıcaklık artışı, giderek şiddetlenen ağrı ve iltihaplanma yer alıyor. Kirli ayak banyolarından bulaşan bazı enfeksiyonlar başlangıçta böcek ısırığına benzese de zamanla büyüyen ve ağrılı yaralara dönüşebiliyor.

Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ciddi komplikasyon riski daha yüksek olsa da enfeksiyonlar sağlıklı kişilerde de görülebiliyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala